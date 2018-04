Continua la caccia ai ‘leoni da tastiera’ de Le Iene, questa volta con Giulia De Lellis. L’ex gieffina ha infatti incontrato il suo hater nella puntata in onda su Italia 1 l’8 aprile 2018, con il quale ha avuto modo di chiarirsi e confrontarsi. Domenico – questo il nome dell’hater – ha ribadito la sua antipatia nei confronti della De Lellis, accompagnata da Mary Santanaro.

‘Mi sono rotta di ricevere insulti di una pesantezza allucinante’ ha affermato Giulia De Lellis a Le Iene, poco prima di incontrare il suo hater. E’ infatti con la Santanaro che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto modo di leggere alcuni dei più pesanti insulti a lei rivolti sul web e dal web. L’hater è stato così contattato con la scusa di un provino da attore ed è a ridosso del ‘green screen’ che la De Lellis ha raggiunto Domenico.

Giulia De Lellis incontra il suo hater che le dava della bocch***a grazie alla nostra @marymustela. Guarda il servizio #LeIenehttps://t.co/yOY2KGd2NG — Le Iene (@redazioneiene) April 9, 2018

Giulia De Lellis incontra il suo hater Domenico a Le Iene

E’ giunto il momento del faccia a faccia con uno dei tanti hater soliti rilasciare scomodi ed irrispettosi commenti nei confronti di Giulia De Lellis, attualmente definita ‘esperta di tendenze’ o ‘influencer del web’.

Domenico, da Milano, è stato invitato con la scusa di un casting per attori – avendo lui stesso affrontato i provini per il Grande Fratello -. Dopo un paio di finte prove di recitazione, è intervenuta la sua ‘vittima’ accolta da un gran sorriso.

L’hater non cambia idea su Giulia De Lellis, ribadisce la sua antipatia nei suoi confronti e le confessa di esserci rimasto male per la sua battuta sui gay.

‘Ok, ma dopo che ho spiegato e giustificato le mie parole tu avresti dovuto capire che non avevo nulla’, ha così risposto l’ex gieffina.

‘Ci tengo a dirvi di avere un minimo di tatto, perché ci sono tante ragazze che fanno quello che faccio io ma che non hanno il mio carattere e che ne soffrono veramente tanto’, ha poi concluso la giovane influencer.

Giulia De Lellis stufa degli insulti del web: ‘Mi sono rotta’

Ha un carattere forte Giulia De Lellis, stufa dei continui e pesanti insulti ricevuti sul web ma non particolarmente scossa: ‘Io mi sono rotta di ricevere insulti di una pesantezza allucinante. Nel mio caso non me la prendo più di tanto, però magari ci rimane male mia mamma, ci rimane male mio papà, ci rimane male mia sorella’, spiega la fidanzata di Andrea Damante.

La giovane influencer ci tiene poi a precisare di essere ignorante ma non stupida: la De Lellis chiarisce infatti di aver studiato altro nella vita e di non aver approfondito particolarmente la cultura. Quando la Santanaro le domanda quale fosse la capitale della Gran Bretagna, Giulia non è infatti in grado di dare risposta immediata.