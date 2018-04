Le polemiche che sostengono che L’Isola dei famosi 13 sia truccata continuano, ma Alessia Marcuzzi non ci sta e la difende a spada tratta, mentre Eva Henger scaglia l’ennesima bomba contro la conduttrice e i suoi fidati opinionisti accusandoli di ‘bullismo professionale’. Così, anche la semifinale del reality show di Canale 5, si preannuncia ricca di spunti di discussione: ma la produzione deciderà di affrontarli o, come di consueto, lascerà correre?

Le indagini e i servizi di Striscia la notizia su L’Isola dei famosi (o dei ‘fumosi’, secondo Antonio Ricci) continuano a mettere in dubbio la veridicità del programma e la professionalità di Alessia Marcuzzi, finita nel mirino delle polemiche per il modo in cui ha deciso di trattare il canna-gate. Nonostante molti telespettatori, però, abbiano fatto presente alla conduttrice le lacune di questa 13esima edizione del reality show targato Magnolia, la Marcuzzi ha scelto di schierarsi a favore del programma sostenendo che tutto ciò che si vede in tv è la pura verità e non esiste nulla di truccato o artefatto.

Alessia Marcuzzi: ‘Difenderò sempre L’Isola dei famosi’

La conduttrice de L’Isola dei famosi, spesso attaccata dagli internauti attraverso i suoi profili social, ha deciso di parlare sfruttando proprio Instagram come mezzo di comunicazione.

A chi l’ha accusata di aver avuto paura di trattare determinati argomenti e di essere a capo di un reality show sostanzialmente finto, Alessia Marcuzzi ha risposto per le rime e il riferimento agli attacchi di Striscia la notizia è stato palese.

‘Sai qual è la cosa incredibile? E’ che non c’è nulla di truccato, ma gli altri vogliono farlo credere’ – ha esordito il volto di Canale 5 – ‘Difenderò sempre questo bel programma’.

La Marcuzzi, dunque, seppur stremata dalla critiche, sembra non aver alcuna voglia di sottomettersi e confermare il ‘flop’ di questa Isola dei famosi.

Alessia Marcuzzi, l’ultimo attacco di Eva Henger

Intanto, mentre Alessia Marcuzzi è impegnata a difendere L’Isola dei famosi dagli attacchi, nei suoi confronti è arrivata l’ennesima stoccata da parte di Eva Henger.

Dopo lo scontro che le ha viste protagoniste in diretta tv, l’ex naufraga ha affidato i suoi pensieri ad una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù Tv in cui ha lanciato delle precise accuse nei confronti della Marcuzzi, della Venier e di Bossari.

Svelando di essere stata emarginata dopo la denuncia del canna-gate – ‘Avete deciso di mettermi ai margini delle puntate de L’Isola dei Famosi […] Non merito i vostri silenzi. Non merito le vostre critiche’ – la Henger si è detta vittima di ‘bullismo professionale’.

Infine, l’ungherese ha denunciato l’atteggiamento della Marcuzzi dopo la sfuriata: ‘[…]Quando c’è stata la pubblicità e sei uscita dallo studio, ho sentito distintamente, così come lo hanno sentito le persone che avevo al mio fianco, che mi hai urlato: ‘Ma guarda questa…’, aggiungendo una brutta parolaccia’.

La lettera di Eva contro Alessia e i suoi opinionisti, dunque, sembra poter essere l’ennesimo spunto per una seconda lite in diretta tv: staremo a vedere…

