Erano già stati visti in atteggiamenti equivoci, facendo nascere i primi sospetti, ma ora sembra che sia proprio sicuro: Heidi Klum e Tom Kaulitz stanno insieme, la 44enne top model tedesca naturalizzata statunitense frequenta molto da vicino il 28enne connazionale, co-fondatore e chitarrista dei Tokio Hotel. Heidi e Tom sono stati beccati lo scorso weekend all’aeroporto di Cabo San Lucas, in Messico, dove sono sbarcati per una breve vacanza: i due, rigorosamente mano nella mano, non hanno neppure provato a nascondersi dagli obbiettivi dei fotografi.

Non deve comunque sorprendere che Heidi Klum e Tom Kaulitz siano diventati una coppia fatta e finita. Se della passata vita sentimentale del musicista dei Tokio Hotel, fratello del più noto Bill Kaulitz (il cantante della band), si sa infatti poco o nulla, dei vecchi e tormentati amori della splendida Heidi conosciamo invece ogni particolare. E sappiamo per esempio che prima di fiondarsi nelle braccia del giovane Tom, era stata per ben tre anni con un altro bel giovanotto, il 31enne mercante d’arte Vito Schnabel. Per la serie: la passione di Heidi Klum per i cosiddetti ‘toy-boy’ non è nata certo adesso…

La storia tra Heidi Klum e Vito Schnabel è finita lo scorso autunno (pare per un tradimento di lui). Prima del fedifrago mercante d’arte nella vita della supermodella di Bergisch Gladbach c’erano stati, solo per citare le relazioni note al pubblico, il primo marito Ric Pipino, l’imprenditore italiano Flavio Briatore (da cui ha avuto la primogenita Helene detta ‘Leni’ che però è stata successivamente adottata dal suo secondo marito, il cantante Seal, prendendone il cognome Samuel), appunto Seal (padre degli altri tre figli della Klum: Henry, Johan e Lou), il suo bodyguard Martin Kristen e infine Schnabel.

Vedremo adesso quanto durerà tra Tom Kauiltz ed Heidi Klum (avrete sicuramente intuito che la bionda tedesca è piuttosto volubile in amore) ma gli inizi sono promettenti: vacanze insieme, effusioni come una coppia di ragazzini innamorati, lui che l’ha persino raggiunta nel backstage di America’s Got Talent, sfidando la vorace curiosità dei paparazzi.

Secondo noi di materiale da scrivere ce ne daranno un bel po’…