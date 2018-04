‘Grande Fratello Vip’: ladri si introducono nella casa

La ex casa del ‘Grande Fratello Vip’ è stata saccheggiata dai ladri. I delinquenti, non trovando oggetti preziosi né denaro, hanno portato via pezzi dell’arredamento ed elettrodomestici. Si indaga sui colpevoli, gli inquirenti hanno già dei sospetti, data la presenza di diversi campi rom nei dintorni degli studi di Cinecittà.

da Giulia Scotto, il