Protagonista indiscussa di Ballando con le Stelle 2018, Gessica Notaro risponde ai legali dell’ex fidanzato Eddy Tavares che nei giorni scorsi le hanno rimproverato di aver svelato troppi dettagli in merito ai tragici avvenimenti. ‘Continuerò a parlare’ afferma convinta la finalista di Miss Italia in diretta su Rai 1, trovando massimo appoggio dal pubblico in studio, dalla conduttrice Milly Carlucci e dai presenti in studio.

‘Non starò mai zitta’ afferma dunque Gessica Notaro a Ballando con le Stelle 13 in risposta ai legali di Eddy Tavares, il giovane che non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore. La puntata di sabato 7 aprile 2018 è infatti durata più a lungo del solito in quanto abbia voluto lasciare lo spazio necessario alla protagonista indiscussa di questa edizione del talent show per rispondere una volta per tutte ai rimproveri dei legali della controparte.

Gessica Notaro contro i rimproveri dei legali di Eddy Tavares: ‘Non starò mai zitta!’

Tutti sostengono Gessica Notaro, la giovane modella sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato ed attualmente concorrente di Ballando con le Stelle 2018.

E’ in occasione della diretta di sabato 7 aprile che la Notaro ha voluto rispondere ai rimproveri ricevuti dai legali di Eddy Tavares: secondo quest’ultimi, la ragazza avrebbe parlato troppo in televisione in merito agli avvenimenti risalenti allo scorso ottobre.

‘Non continuate ad insistere perché più mi dite di tacere, più continuerò a parlare’, afferma convinta la ‘ballerina’ di Rai 1, ‘Continuerò a parlare, per me, per quelle donne che non ci sono più e che non possono raccontarlo e per quelle donne che sono chiuse in casa e non hanno la forza di reagire’.

Inevitabili i consensi del pubblico, unitosi in un lungo e forte applauso tutto dedicato al coraggio ed alla determinazione dimostrata da Gessica.

‘Noi siamo con Gessica’, ha poi esclamato Milly Carlucci.

Gessica Notaro rimproverata dai legali dell’ex fidanzato

Gli avvocati di Eddy Tavares hanno rilasciato un appello di rimprovero nei confronti di Gessica Notaro, in quanto secondo una loro abbia rilasciato troppe dettagliate dichiarazioni in merito alla nota vicenda.

‘La signora Notaro dovrebbe apprezzare le sue nuove e meritate opportunità professionali, evitando la commistione tra spettacolo e vicenda giudiziaria’, scrivono così i legali del suo ex fidanzato.

‘Divulgare questioni processuali, peraltro attraverso un’interpretazione totalmente soggettiva ed emozionale nell’ambito di una trasmissione televisiva quale Ballando con le Stelle, deputata a fini ludici, (…)risulta inappropriato’.