Amici, Heather Parisi contro i Professori: ‘Aggressivi, cattivi e offensivi nei confronti dei ragazzi’

‘Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi’. A dichiararlo è Heather Parisi in un video pubblicato sulla pagina ufficiale di Amici di Maria De Filippi. La ex ballerina, nel cast del talent show del sabato sera di Canale 5 nel ruolo di giudice, non usa mezzi termini e attacca, indirettamente, Alessandra Celentano: ‘Soprattutto quando tocchi l’argomento fisico, è orribile. Orribile!’.

‘Mai nella mia vita’, prosegue Heather Parisi, ‘un professore o maestro mi ha trattato come io ho visto (trattare i ragazzi, ndr) sabato scorso. Non esiste quel comportamento nei confronti dei ragazzi’.

Infine, il giudice conclude il suo intervento con una frase pronunciata in modo perentorio: ‘A me così non piace!’.

Cosa risponderanno i professori?