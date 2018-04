Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati: ‘Non è colpa di Romina’

È ufficiale, Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati. La notizia arriva direttamente dalla voce del cantante di Cellino San Marco che, intervenuto telefonicamente al programma ‘Storie Italiane’ su Rai 1, ha sentenziato: “Ormai io e Loredana ci siamo lasciati e non voglio neanche sentirla al telefono perché ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro”. Una dichiarazione che ha sorpreso e spiazzato la conduttrice Eleonora Daniele che probabilmente non si aspettava una presa di posizione così netta da parte del catautore.

Dell’addio tra Loredana Lecciso e Al Bano si parlava da tempo, la separazione era nell’aria ma nulla di ufficiale era ancora trapelato e i due si erano sempre mantenuti sul vago, poi stamattina la dichiarazione bomba del neo giudice di ‘The Voice of Italy’ su Rai 1 durante la trasmissione condotta da Eleonora Daniele, ‘Storie Italiane’.

Il direttore Riccardo Signoretti, commentando l’esibizione di Al Bano e Romina a ‘Ballando con le stelle’, ha invitato il cantautore pugliese a prendere una posizione chiara sulle sue vicende sentimentali. Al Bano, incalzato dalla richiesta di Signoretti ha risposto: “Ci sono delle cose e Loredana le sa, ma se ha voluto cavalcare la tigre sia un po’ più chiara. Chi è andata via è lei, non per Romina – perché tra me e quest’ultima c’è un gran rispetto – non per soldi o per fare denaro”.

Loredana Lecciso aveva dichiarato di aver lasciato Cellino San Marco, Al Bano ha chiarito che il suo abbandono non è affatto dovuto al riavvicinamento professionale tra lui e la ex moglie Romina Power, come si vocifera da tempo. In più il cantante ha voluto ribadire che le vicende riguardanti la sua vita privata, riguardano lui soltanto: “Sono fatti miei”, ha sottolineato Al Bano al direttore Signoretti.

Al Bano non ci sta ad essere accusato di ambiguità o di scarsa chiarezza: “Non ci vediamo da due mesi e mezzo e andrà avanti così ancora perché il tempo sarà un grande mediatore, ma per ora voglio che si sappia chiaramente che non sono né sarò mai ambiguo”, ha sentenziato il cantautore.

Stufo di sentirsi al centro di un chiacchiericcio mediatico, Al Bano è un fiume in piena. Il cantautore ha anche chiarito che l’allontanamento si è verificato mesi fa e ha spiegato com’è andata la vicenda tra lui e la Lecciso: “Loredana se n’è andata nel mese di dicembre, ha fatto la sua scelta e l’ho rispettata, come ho rispettato quella di Romina quando se n’è andata in America. Purtroppo questa storia non è andata come io desideravo che andasse, ma almeno i figli sono cresciuti e indipendenti”.