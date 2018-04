Malore a ‘Ballando con le stelle’, riceve uno zero e poi si sente male

Ancora una volta liti e polemiche a ‘Ballando con le stelle’, la trasmissione del sabato sera di Rai 1. Nella quinta puntata, del 7 Aprile 2018, è toccato alla discussa coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro a dividere le opinioni dei giurati. Infatti i due si sono esibiti in uno ‘scandaloso’ tango, apprezzato e applaudito dal pubblico, ma non da tutti i giudici. Dopo la performance c’è stato un momento molto toccante: Ivan Zazzaroni è sceso in pista per congratularsi con i ballerini con una stretta di mano e un abbraccio al tutor di ‘Detto Fatto’. Voti alti, ma la giuria non è stata unanime, infatti lo zero non è mancato, questa volta da parte di Guillermo Mariotto. Il giudice sudamericano non ha gradito lo strepitoso tango come gli altri, non era abbastanza coinvolgente secondo lui. Dopo la votazione, forse a causa dell’eccessiva agitazione, Ciacci non si è sentito bene, tanto da dover far intervenire un medico. Il suo malore è stato causato da un improvviso innalzamento della pressione. Molta preoccupazione dietro le quinte, fortunatamente Ciacci si è ripreso quasi subito, ma non è più tornato in scena per tutto il resto della puntata, neanche per il risultato finale.