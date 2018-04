Alessandra Celentano si scatena contro la ballerina Lauren

Ieri, sabato 7 Aprile 2018, è tornato il tanto atteso serale di ‘Amici’ con una prima puntata ricca di emozioni. Come ogni anno, non mancano le discussioni e le polemiche e questa volta la questione è nata tra la maestra di danza classica, Alessandra Celentano, e una ballerina della squadra blu, Lauren Celentano, che non è parente dell’insegnante. Lauren ha 19 anni ed è originaria degli Stati Uniti, del Connecticut in particolare.

La ballerina si esibisce in una coreografia di Garrison e fa impazzire i presenti, pubblico e maestri. Tutti la acclamano tranne la Celentano, che non la giudica in base alla performance appena eseguita, ma solo in base al suo aspetto fisico. L’insegnante di danza non apprezza la forma fisica di Lauren e dichiara apertamente di considerarla proprio in sovrappeso.

Queste parole fanno infervorare il pubblico in studio, oltre a non piacere né a Maria de Filippi né tantomeno al resto della commissione. La presentatrice prende le parti di Lauren affermando che, per fortuna, non c’è una bilancia all’entrata. Anche Heather Parisi interviene prendendo le difese della ragazza e accusando la Celentano di essere sempre troppo polemica. Sola contro tutti, la perfida maestra di danza, cerca di giustificare le sue parole, ma a poco sono servite le sue spiegazioni.