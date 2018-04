Ospite di Mattino Cinque, Belén Rodriguez è stata protagonista di una lunga intervista in cui ha parlato del figlio Santiago – nato dal matrimonio con Stefano De Martino – e dell’amore con Andrea Iannone, che procede a gonfie vele e che rende la showgirl molto felice e serena. Non manca, inoltre, il riferimento ai social che la Rodriguez utilizza spesso incurante delle critiche nei suoi confronti.

E’ una Belén brillante e sincera quella che Federica Panicucci ha intervistato durante l’appuntamento del 6 aprile 2018 di Mattino Cinque. La showgirl argentina si è raccontata a tutto tondo spaziando dall’amore per il figlio Santiago a quello per il compagno Andrea Iannone, di cui ha tessuto le lodi in barba a tutte quelle notizie infondate che, periodicamente, li vorrebbero in crisi o definitivamente separati. Con lui, però, non è stato un colpo di fulmine: lo sportivo, infatti, è stato ‘otto mesi fermo ad aspettarla e a fare le cose giuste’.

Leggi anche: Andrea Iannone: ‘Belén Rodriguez è la donna della mia vita’

Belén Rodriguez: ‘Andrea Iannone mi stima, è fiero di me’

Così, Belén Rodriguez ha raccontato gli inizi della sua storia d’amore con Andrea Iannone che ha dimostrato tenacia e un reale interesse nei suoi confronti.

‘Con Andrea non è stato assolutamente un colpo di fulmine’ – ha chiarito la showgirl ai microfoni di Federica Panicucci, spiegando di aver incontrato il suo attuale compagno quando era ancora troppo scossa dal divorzio con Stefano De Martino.

‘Quando arrivi da un divorzio, almeno per come sono fatta io, che davvero ci credevo in quel matrimonio e ho sofferto tanto per questo, non ero più aperta a niente, non ci credevo più’ – ha ammesso, riconoscendo come il sentimento nei confronti di Iannone sia maturato e cresciuto nel tempo.

‘Quello con Andrea è un amore maturo. È un rapporto in cui si parla tanto, c’è tanto dialogo, ci si capisce. Entrambi facciamo di tutto perché l’altro stia bene’ – ha svelato Belén, ritenendosi fortunata ad aver incontrato un uomo in grado di farla sentire ‘protetta, amata e rispettata’.

‘È un uomo molto premuroso e mi fa sentire la donna più bella del mondo ogni secondo’ – ha continuato – ‘Questa cosa non è scontata, c’è gente che non lo fa. Lui ogni volta me lo fa sentire, io so che mi stima, che è fiero di me, della mia persona, di come mi comporto, di come ragiono e di come agisco soprattutto’.

‘È una persona meravigliosa, concreta che mantiene la parola, che fa ciò che dice’ – ha concluso Belén, innamoratissima del suo Andrea.

Leggi anche: Belén Rodriguez: ‘Andrea Iannone non mi ha mai mollato’

Belén Rodriguez sul figlio Santiago: ‘Rinuncerei a tutto per lui’

Eppure, prima di accettare che Andrea Iannone entrasse a far parte della sua vita, la Rodriguez ci ha riflettuto a lungo anche in considerazione del figlio Santiago.

‘Quando hai un figlio è tutto più complicato perché fai fatica ad introdurre un altro uomo nella tua vita’ – ha raccontato a Mattino Cinque, spiegando come la sua vita sia radicalmente cambiata con la nascita del piccolo.

La ragazza impulsiva di una volta, infatti, ha lasciato spazio ad una donna paziente e concentrata sul figlio: ‘Per me non c’è cosa più importante al mondo di Santiago, può crollare il mondo ma io vivo per lui, è la mia vita, la mia gioia’.

Belén ha scelto anche di ‘rallentare il lavoro’ per trascorrere più tempo possibile col figlio, viaggiare con lui e godersi ciò che ha costruito insieme al piccolo nato dal matrimonio con De Martino.

Leggi anche: Belén Rodriguez e Santiago scrivono a Babbo Natale, Stefano De Martino commenta

Belén Rodriguez e il rapporto con i social: ‘Siamo diventati tutti rimbambiti’

Infine, riguardo il suo rapporto con i social – e gli immancabili haters – Belén Rodriguez ha spiegato: ‘Siamo diventati tutti rimbambiti, me compresa. Sono arrivata ad un certo punto che mi ritrovavo a cena, in bagno, prima di andare a dormire, con questo telefonino sempre in mano’.

La showgirl, dunque, ha concluso con un pensiero in merito abbastanza pessimista, ma molto realista: ‘Siamo diventati super social sul telefonino e super asociali con il mondo esterno […] Penso che siamo in un periodo veramente critico che se non lo cambiamo noi, sta andando tutto a rotoli’.