Giunto al capitolo conclusivo, Celebrity Masterchef 2 ha decretato la vittoria di Anna Tatangelo che ha battuto Orietta Berti alla prova finale proponendo il menu ‘delicata follia’. Tra le meno favorite per il primo posto, la cantante ciociara ha stupito proponendo dei piatti che hanno convinto appieno i giudici e, prova dopo prova, si è meritata il titolo di vincitrice della seconda edizione del cooking show dedicata ai vip.

‘Mi sento una bambina il giorno di Natale, è una serata magica’ – così Anna Tatangelo ha commentato a caldo la vittoria a Celebrity Masterchef 2 nella serata del 5 aprile 2018. Arrivata in finale con Orietta Berti dopo l’esclusione di Davide Devenuto che ha presentato un menu poco valido durante l’Invention Test, la ex compagna di Gigi D’Alessio ha convinto i temuti giudici del cooking show di Sky Uno. ‘Ho guardato i piatti fatti da me e ho visto una parte di me, quella creativa, adolescenziale, che negli ultimi tempi si era un po’ nascosta’ – ha confessato la Tatangelo, commossa per i complimenti che Barbieri, Bastianich e Canavacciuolo le hanno fatto.

Leggi anche: Celebrity Masterchef 2, Anna Tatangelo piange: ‘Questo piatto piaceva a Gigi D’Alessio’

Anna Tatangelo ha dedicato la vittoria di Celebrity Masterchef 2 al suo bimbo – ‘perché anche lui è un mio piccolo fan’ – e alle associazioni Doppia Difesa e all’Ospedale Bambin Gesù di Roma: ‘Il mio obiettivo era questo!’.

Leggi anche: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio al Maurizio Costanzo Show: ‘La nostra storia è scritta col sangue’