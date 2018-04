Simona Ventura è pronta per tornare in tv come giudice di Amici 17, ma non dimentica quanto l’amore abbia influito nelle sue scelte professionali, soprattutto dopo la separazione da Stefano Bettarini. La conduttrice, che negli ultimi tempi è stata più volte chiamata in causa per un ritorno al timone de L’Isola dei famosi, nega qualunque possibilità a riguardo e svela alcuni retroscena inediti sulla sua carriera.

‘C’è chi mi ha messo i bastoni fra le ruote persino professionalmente’ – ha svelato Simona Ventura in un’intervista al settimanale Oggi, spiegando come mai sia sparita per diverso tempo dal piccolo schermo. Così, a pochi giorni dal suo debutto ad Amici di Maria De Filippi come giudice della commissione esterna, la conduttrice si toglie qualche sassolino dalla scarpa e, reduce da un lungo stop lavorativo, annuncia: ‘[…] Ora sono qui. Pronta a ripartire a testa bassa’. I suoi ‘detrattori’ sono stati messi in guardia…

Leggi anche: Simona Ventura: ‘Sono vittima di razzismo intellettuale. Gerò è il regalo che mi ha fatto la vita’

Simona Ventura: ‘Contro di me calunnie e cattiverie’

Dalla Rai a Mediaset passando per Sky: Simona Ventura non si è fatta mai mancare nulla dal punto di vista lavorativo e ha imparato a mettersi alla prova sperimentando programmi nuovi e sempre diversi.

Dopo un lungo periodo di collaborazione con la tv di Stato, la conduttrice ha firmato un contratto con Sky partecipando come giudice a X Factor nelle stagioni comprese dal 2011 al 2013.

‘Ero arrivata a un punto dove la decisione era anche e soprattutto personale. Familiare. I miei figli entravano nell’adolescenza e andavano seguiti più che mai in quella fase’ – ha spiegato SuperSimo, rendendo note le scelte che l’hanno portata a dire addio alla Rai.

Ma la decisione, oltre che legata a Niccolò e Giacomo Bettarini, derivava anche dall’inizio della frequentazione con Gerò Carraro: ‘Iniziavo una relazione che sentivo finalmente essere quella giusta…dovevo restituire la centralità alla mia famiglia e l’ho fatto e lo rifarei ancora altre 100 volte’.

La scelta di passare a Sky resta, tuttavia, per la Ventura ‘un’esperienza appagante, in cui sono stata un’apripista all’intrattenimento in modo seriale’.

Poi, però, la carriera della conduttrice ha subito una sorta di battuta d’arresto: ‘C’è chi mi ha messo i bastoni fra le ruote persino professionalmente’ – ha dichiarato – ‘Seminando calunnie e cattiverie col solo scopo di non farmi lavorare. Non è stato affatto semplice capirlo e riemergere in qualche modo’.

Pronta a ‘ripartire a testa bassa’, quindi, SuperSimo non dimentica la ‘lunga lista’ di amici cui ha dato delle chance o che ha aiutato a salvarsi dalla ‘disperazione professionale’: ‘Molti sono stati riconoscenti, come Belén. Altri dei veri e propri infami’.

Leggi anche: Simona Ventura su L’Isola dei famosi: ‘Non ci tornerei mai’

Simona Ventura, da Stefano Bettarini a Gerò Carraro

Nella lunga intervista di Simona Ventura, inoltre, non mancano i riferimenti all’amore e alle storie più importati della sua vita: quella con Stefano Bettarini, padre dei suoi due figli, e quella con Gerò Carraro.

La fine del matrimonio con l’ex calciatore ha segnato una parentesi dolorosa nella vita della conduttrice che, a distanza di anni, è riuscita a recuperare con lui un rapporto amichevole, riconoscendo gli errori compiuti – ai tempi – da entrambi.

‘Non sono riuscita a seguirlo nelle sue esperienze calcistiche. E ovviamente nemmeno lui riusciva ad aiutarmi’ – ha spiegato la Ventura – ‘Al primo vero scossone il nostro matrimonio è crollato’.

Leggi anche: Stefano Bettarini e Simona Ventura di nuovo insieme: ‘Amici per il bene di Niccolò’

Poi, però, nella sua vita è arrivato Gerò Carraro – ‘Un amore grande, eccezionale, che è arrivato come un dono dal cielo’ – che, nonostante i continui gossip riguardo crisi e presunte separazioni, continua ad essere il suo grande amore.

‘Gerò e io abbiamo trovato il nostro equilibrio…’ – ha chiarito Simona Ventura, spiegando come la loro storia sia fatta anche di discussioni – ‘Poi facciamo pace. Io ci sono sempre, in ogni istante, per lui, e lui per me, e questo azzera tutte le malelingue’.

Leggi anche: Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati? Lei è già andata via da casa