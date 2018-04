Forse Eva Henger non se l’aspettava, ma il clamore che ha sollevato a L’Isola dei Famosi ha indirettamente colpito anche sua figlia Mercedesz Henger: ‘Il canna-gate mi ha causato problemi di salute per l’eccessivo stress’, ha dichiarato infatti la ragazza, ‘Per questa vicenda ho dormito malissimo, sono stata ricoperta di macchie bianche e ho persino messo a rischio il rapporto col mio fidanzato’. Insomma, la ‘crociata’ di Eva contro Francesco Monte per il presunto uso di marijuana sull’Isola ha messo nei guai pure Mercedesz: se l’avesse saputo prima probabilmente mamma Henger non si sarebbe accanita così tanto…

‘Confermo tutto’, ha detto Mercedesz Henger in un’intervista a Diva e Donna, ‘Il caso del canna-gate anche se non mi ha coinvolto personalmente mi ha provocato enorme stress. Per giorni ho dormito malissimo e il mio corpo si è coperto di macchie bianche, che secondo il dermatologo sono state causate proprio dalla tensione. Poi solo da due settimane sono tornata a convivere col mio ragazzo Leonardo: era andato via di casa, lo stress di tutta questa vicenda ci aveva fatto lasciare perché ormai pensavo solo a quello’.

Leggi anche: Eva Henger a Striscia la Notizia smentisce di aver fatto pace con Francesco Monte

Mercedesz Henger non ha evidentemente retto l’enorme clamore mediatico che ha suscitato la vicenda, fatta scoppiare da sua madre Eva già nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2018 (ne hanno praticamente parlato tutti i santi giorni, e continuano a farlo ancora oggi, su qualsiasi programma Mediaset). Tra l’altro, pur non c’entrando assolutamente nulla con il canna-gate (essere figlia di Eva Henger non è certo una colpa), Mercedesz è stata tirata lo stesso in ballo un paio di volte: la prima quando la madre ha rivelato le minacce di morte subite sui social dalla sua famiglia; la seconda durante l’ormai celebre sfogo di Alessia Marcuzzi in diretta TV (‘Eva io non sono mai stata moralista con te né con tua figlia’).

Parole, quelle della Marcuzzi, che hanno profondamente ferito la ragazza: ‘Mi ha veramente delusa, non me lo sarei aspettato proprio da lei’.

Per quanto riguarda invece l’opinione di Mercedesz Henger sul canna-gate e su Francesco Monte, il suo giudizio è sorprendentemente neutro: ‘Secondo me c’è di più rispetto a quello che Francesco dice e pubblica sui social. Non lo odio e non provo sentimenti di rabbia verso si lui, evidentemente avrà i suoi motivi per non dire la verità’.