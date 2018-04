Tante le indiscrezioni che negli ultimi giorni stanno ‘attaccando’ Mattino Cinque: chiude o verrà sostituito da un programma di calcio? Federica Panicucci risponde così sui propri profili social svelando una volta per tutte la verità dei fatti: Mattino 5 chiuderà regolarmente i battenti l’8 giugno 2018 per lasciare spazio ad una trasmissione sportiva interamente dedicata ai Mondiali di calcio in Russia.

Nessun colpo di scena, dunque, per quanto concerne Mattino 5: il programma mattutino subirà infatti modifica solo ed esclusivamente nel corso della settimana dei Mondiali di calcio 2018 che avranno luogo in Russia. E’ stato il settimanale ‘Chi’ ad aver in primis diffuso le indiscrezioni in merito ad una possibile sostituzione di Federica Panicucci, la quale ha immediatamente chiarito la situazione smentendo le presunte ‘notizie bomba’.

Mattino Cinque sostituito da un programma di calcio?

E’ questa l’indiscrezione lanciata da ‘Chi’ ed oramai già virale: Mattino Cinque verrà sospeso o addirittura chiuso per essere sostituito da un programma di calcio?

Canale 5 starebbe infatti pensando di rivoluzionare la programmazione mattutina in previsione dei Mondiali di calcio 2018 affidati alla rete Mediaset: ‘Mediaset, dopo aver deciso di affidare a Nicola Savino il programma sul calcio in seconda serata, su Canale 5, sta pensando ad un programma in onda anche al mattino che sostituirebbe Mattino Cinque. Nuovi conduttori, un uomo e una donna, esperti ovviamente di pallone’, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

I telespettatori hanno pensato al peggio, ma ci ha pensato Federica Panicucci a chiarire immediatamente la situazione usufruendo dei propri canali social.

Federica Panicucci risponde sui social: ‘Nessuna sospensione o chiusura’

Non ha peli sulla lingua Federica Panicucci che non tarda a dare spiegazioni in merito all’indiscrezione sulla sospensione o addirittura chiusura di Mattino Cinque.

Sui Instagram e Facebook si leggono, infatti, le seguenti parole: ‘Leggo su vari blog ‘notizie bomba’ o ‘rivelazioni sconvolgenti’ che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di ‘Mattino 5′. Uso questa pagina per fare un po’ di chiarezza: NESSUNA CHIUSURA IMPROVVISA O SOSPENSIONE’, chiarisce subito la conduttrice.

‘Mediaset sta giustamente pensando ad un programma sui mondiali di calcio che vada ad occupare lo spazio di Mattino 5 durante il periodo dei mondiali stessi. Mattino 5 pertanto chiuderà regolarmente l’8 giugno per tornare a settembre’.