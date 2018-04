Non c’è pace per i naufraghi de L’Isola dei famosi 13: dopo più di 70 giorni di stenti, Amaurys Perez è stato colto da un malore e sottoposto ai dovuti controlli medici. Nel corso di questa edizione del reality show, sono stati tanti i naufraghi che sono stati costretti a lasciare L’Isola per le precarie condizioni di salute, ma lo sportivo potrà fare rientro in spiaggia e concorrere alla finalissima.

Ad annunciare ai naufraghi de L’Isola dei famosi 13 che Amaurys Perez si è ripreso dal malore e potrà tornare nuovamente in gioco è stata la produzione del reality show che ha spedito un comunicato ai concorrenti. Tutti hanno tirato un sospiro di sollievo, ammettendo di sentire forte l’assenza del cubano sulla spiaggia dell’Honduras. In particolare, Alessia Mancini si è lasciata andare ad uno sfogo con Bianca Atzei, rivelando all’amica di patire molto la mancanza di Perez con cui aveva l’abitudine di dedicarsi ogni mattina alla pesca. Anche Nino Formicola e Rosa Perrotta hanno mostrato particolare apprensione per le condizioni fisiche di Amaurys, ma la notizia data dalla produzione de L’Isola ha fatto tornare a tutti il sorriso.

Adesso, non resta che attendere il ritorno di Amaurys sulle spiagge de L’Isola dei famosi 13 e per lui, così come decretato dai suoi compagni di gioco, continuerà la corsa verso la finalissima di questa edizione.

