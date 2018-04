Ospiti di Ballando con le Stelle 2018 saranno Al Bano e Romina Power: la coppia sarà eccezionalmente ‘ballerina per una notte’ nella puntata di sabato 7 aprile. La Power non si esibirà per la prima volta nel salotto di Milly Carlucci, al contrario invece di Al Bano che vedremo sotto nuove ed inedite vesti. L’attesa coppia si scontrerà inoltre con l’inizio del Serale di Amici 2018 su Canale 5: una mossa strategica quella della Carlucci?

Prosegue, dunque, la sfida di Ballando con le Stelle 2018 condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Ad intervenire nella prossima puntata saranno proprio Al Bano e Romina Power, insieme sul palco dopo il tour di successo appena terminato in Germania. Nonostante non ci sarà alcun duetto canoro, la coppia è fortemente attesa nel talent show di Rai 1 che la scorsa settimana ha applaudito Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales.

Al Bano e Romina Power balleranno insieme su Rai 1

Sarà interessante assistere nel corso della prossima puntata di Ballando con le Stelle all’esibizione di Al Bano e Romina Power, insieme sulla pista da ballo di Rai 1.

La celebre coppia sarà infatti ospite di Milly Carlucci sabato 7 aprile 2018, in concomitanza con l’esordio del Serale di Amici di Maria De Filippi sulla rete concorrente.

Terminati i numerosi concerti in Germania e dopo aver assaporato qualche passo di danza sui palchi tedeschi più prestigiosi, – è ormai atteso il loro consueto lento sulle note di ‘E fu subito amore’ – Romina ed Al Bano potranno seriamente cimentarsi con il ballo in una vera e propria esibizione in prima serata, per la gioia di tutti i fan.

Sarà infatti emozionante rivedere i propri beniamini insieme, sperando che la vicinanza della danza possa magicamente far tornare a splendere l’amore.

Ballando con le Stelle Vs. Amici di Maria De Filippi: la sfida di sabato 7 aprile

Milly Carlucci saprà giocarsi al meglio la carta vincente in questa sfida senza fine con la ‘rivale’ Maria De Filippi: l’ospitata di Al Bano e Romina Power si scontrerà, infatti, con l’esordio del Serale di Amici 2018.

Terminato ‘C’è posta per te’ che nel corso di queste settimane ha sempre riscontrato un netto distacco in termini di share da ‘Ballando con le Stelle’, per il talent show di Rai 1 la ‘battaglia’ si fa sempre più dura.

Riusciranno i beniamini del pubblico italiano a rivoluzionare i dati Auditel facendo trionfare Milly Carlucci?

Non si sa ancora se a cullare l’esibizione dei cantanti sarà un noto loro successo o tutt’altro genere musicale, ma la curiosità e le aspettative dei telespettatori, al momento, sono alte.