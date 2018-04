Il caos scatenato a L’Isola dei Famosi 2018 coinvolge anche Daniele Bossari, intervenuto contro Jonathan Kashanian nella puntata di martedì 3 aprile: dopo aver a lungo fatto il ‘paladino della giustizia’ del reality show, anche il concorrente giunge al centro delle continue discussioni sull’isola cambiando radicalmente carattere. Secondo l’opinionista in studio, è la tensione delle nomination ad aver mutato il comportamento del naufrago.

‘Da quando sei in nomination, io ho notato che tu sei cambiato’, ha dunque affermato Daniele Bossari nei confronti di Jonathan, al centro di innumerevoli discussioni. La tensione si è creata in particolar modo tra il concorrente israeliano ed Alessia Mancini, un tempo uniti ed ultimamente in contrasto: prima delle scomode rivelazioni rilasciate da Kashanian, Bossari ha però voluto esprimere la propria sincera opinione.

Daniele Bossari cambia opinione su Jonathan

Continua lo scontro tra i naufraghi a L’Isola dei Famosi 2018 che nella puntata di martedì 3 aprile ha visto crearsi un’atmosfera di rabbia e tensione. A finire nel mirino delle discussioni Jonathan Kashanian, inizialmente ‘paladino della giustizia’, successivamente causa di liti.

E’ infatti Daniele Bossari a far luce sulla situazione, esprimendo un’opinione personale ed apparentemente condivisa dal pubblico.

Una volta riuscito a prendere la parola tra un litigio e l’altro, l’opinionista si è così rivolto al concorrente: ‘Jonathan ha questa intelligenza sopraffina e so che è in grado di leggere anche i segnali, ha detto che è un periodo un po’ sfortunato infatti ha detto che non riesce a prendere pesci. Tutto questo per dirti occhio perché da quando sei in nomination io ho notato che tu sei cambiato, sei entrato in una fase del gioco diversa’.

Bossari ha poi continuato affermando ‘Stai usando questa intelligenza in modo non chiaro. Se prima eri il paladino della giustizia e cercavi di mettere pace, ricordati che adesso questo polverone immenso l’hai alzato tu’.

L’Isola dei Famosi 2018, la lite incompresa tra Jonathan, Alessia Mancini e i naufraghi

La prima parte della puntata di martedì 3 aprile de L’Isola dei Famosi 2018 è stata interamente dedicata alle discussioni che hanno preso il sopravvento in quest’ultima settimana e rimaste incomprese non solo dal pubblico a casa, bensì dagli opinionisti e dalla conduttrice stessa.

Ognuno parla per sé oscurando la verità e, di conseguenza, rendendo incomprensibili le dinamiche delle liti avvenute: ‘Vogliamo la verità’ ha più volte urlato Mara Venier, stufa del caos venutosi a creare.

‘La mia opinione sui naufraghi si è completamente rovesciata’ ha poi affermato Daniele Bossari dopo aver seguito le vicissitudini di quest’ultima settimana.

Insomma, il caos regna a L’Isola dei Famosi 2018 e la chiarezza sembra voler rimanere celata.