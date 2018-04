Tensione e litigi a L’Isola dei Famosi 13 che vede Nadia Rinaldi scagliarsi contro i naufraghi. Una volta spenti i microfoni, l’ex concorrente ha mandato tutti a quel paese, stufa e delusa dal comportamento dei compagni. Nel corso della puntata di martedì 3 aprile 2018, in onda su Canale 5, molti i battibecchi e le discussioni che hanno scaldato l’atmosfera, generando schieramenti, pianti e qualche crisi di nervi.

‘E’ uscito il peggio di voi’, ha esclamato furiosa Nadia Rinaldi contro i naufraghi, ‘Sono veramente rattristata, non si deve andare a toccare l’intimità delle persone’ ha proseguito l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2018 riferendosi ad un’affermazione di Alessia Mancini svelata in diretta in un momento di ira da Jonathan Kashanian: ‘Alessia ha detto che Nadia ha la rabbia delle ex ciccione che sono arrabbiate con le magre’.

Nadia Rinaldi delusa dai naufraghi: ‘E’ uscito il peggio di tutti’

Intervenuta nel corso della diretta di martedì 3 aprile 2018, Nadia Rinaldi si è sfogata una volta per tutte contro i naufraghi, perennemente in lite e, di conseguenza, spiacevoli da ascoltare.

‘Sono rattristata’, ha esclamato convinta Nadia, ‘Il gioco è bello finché dura, non si deve andare a toccare l’intimità delle persone e tutto ciò che comprende il privato. Siamo stati massacrati in questo gioco, come vi arriva la nomination ve la sentite come un proiettile, un siluro in quel posto ed è uscito il peggio del peggio di tutti. Avete ora la possibilità di essere sinceri fino alla fine, avete ancora due settimane e giocate da soli perché avete fatto un gruppo dove la cacca vi ha ricoperti e quello che abbiamo visto è spregevole’.

A seguire l’applauso ed il consenso del pubblico, poi la Rinaldi tende a precisare: ‘Vi tengo informati che io la rabbia perché sono dimagrita non ce l’ho, sono felicissima e consiglio a tutte le persone che hanno problemi di pesi di curarsi in centri ospedalieri, la vita continua va avanti e ci si mette sempre in gioco. Io sono venuta a l’Isola per dimostrare che a 50 anni si può sempre ricominciare stando in gara con ragazzi di 20/25 anni’.

Nadia Rinaldi manda tutti a quel paese a L’Isola dei Famosi 13

Una volta spenti i microfoni, Nadia Rinaldi non ha resistito e con un gesto ha mandato tutti a quel paese: ‘Andate a fanc*** tutti!’, si è potuto leggere dal labiale dell’ex concorrente.

Inevitabile la risata di Mara Venier e Daniele Bossari: entrambi hanno colto lo sfogo della Rinaldi, appoggiandolo. L’intera puntata è, infatti, stata molto confusionaria a seguito delle continue lite tra i naufraghi alquanto incomprensibili.