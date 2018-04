Nel corso dell’ultima diretta de L’isola dei Famosi 2018, un momento di sconforto ha colto Bianca Atzei, scoppiata in lacrime su Canale 5. Raggiunta dalla voce di Alessia Marcuzzi, la concorrente ha spiegato il motivo del malessere che da qualche giorno la sovrasta, un malessere causato dalle continue litigate e discussioni venitesi a creare con i naufraghi per i motivi più futili. A riportarle il sorriso, però, ci ha pensato il papà.

‘Non sono adatta a questo posto’ ha dunque affermato Bianca Atzei in lacrime riferendosi a L’Isola dei Famosi 2018, ‘Sono venuta qui per affrontare degli ostacoli ma ho sbagliato posto’. Il malessere della cantante è stato manifestato a pochi minuti dall’arrivo del padre, il quale ha potuto consolarla e supportarla. In molti hanno infatti definito Bianca una ‘falsa’, tra cui Filippo Nardi: ‘Questo pianto è strategico’, ha così infierito l’ex naufrago in studio.

Zia Mara prova a usare la psicologia inversa #Isola pic.twitter.com/BhLIRLroD8 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 3, 2018

Bianca Atzei scoppia in lacrime e si sfoga a L’Isola dei Famosi 2018

Non vi è tregua a L’Isola dei Famosi 2018 che vede Bianca Atzei piangere a seguito delle discussioni che l’hanno coinvolta: ad inizio puntata è, infatti, intervenuto Franco Terlizzi a definirla, ancora una volta, ‘falsa’.

‘Mi rendo conto che non sono adatta a questo tipo di cose’, si è così confessata la cantante in collegamento con lo studio, ‘Sono venuta qui per affrontare degli ostacoli per un motivo personale ma ho sbagliato posto. Non amo discutere, sentire tutte queste cose mi crea malessere. Quando faccio una nomination non do una motivazione adeguata o sensata e dico sempre ‘mi dispiace’ ma perché è la verità e per me sono cose frivole.

Sono una che tollera molto le cose’, ha cos’ proseguito la concorrente, affermando di aver avuto coraggio a salpare sull’isola al fine di affrontare determinati ostacoli.

Il problema a tutto questo? L’incapacità a difendersi, ha poi aggiunto Bianca. Ad intervenire anche Mara Venier, che ancora una volta l’ha messa di fronte alla realtà del reality show, fatto di eliminazioni, bisticci e discussioni.

“Vorrei trovare un uomo come mio padre perché è l’uomo più buono del mondo” ‍ #Isola pic.twitter.com/Slk3qGwiIi — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 3, 2018

Bianca Atzei riceve una sorpresa dal padre a L’Isola dei Famosi 13

Dopo la ‘sgridata’ di Mara Venier e l’ennesimo battibecco con Filippo Nardi, Bianca Atzei è protagonista di un momento straziante e commovente: l’incontro con il padre.

Una sorpresa indispensabile che risana tutte le ferite e lo sconforto della concorrente, persa ed in lacrime tra le braccia di papà Renato al quale, settimane prima, aveva scritto una commovente lettera.