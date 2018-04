Su L’Isola dei famosi 13 non c’è pace e, durante la diretta dell’undicesima puntata, è scoppiata una lite tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini. Nelle ultime settimane, gli equilibri tra i naufraghi di Canale 5 sono diventati sempre più precari e quelle che sembravano delle amicizie salde si sono rivelate fragili come il cristallo. Colpa delle nomination o dell’eccessivo stress cui il reality show sottopone?

Così, messi sotto la lente d’ingrandimento di Alessia Marcuzzi, Jonathan Kashanian e Alessia Mancini si sono resi protagonisti di una lite che ha infuocato la Palapa de L’Isola dei famosi 13. Nel corso delle ultime settimane, infatti, la naufraga ha osservato con cura i movimenti del compagno notando degli atteggiamenti che l’hanno fatta ricredere sulla sua sincerità: ‘Franco e Simone non sono i carnefici, ma le vittime!’ – ha esclamato la Mancini, ritenendo che la strategia di Kashanian sia finalizzata al raggiungimento di un unico obiettivo – la vittoria – indipendentemente dai rapporti di amicizia che si sono venuti a creare in Honduras.

Alessia Mancini: ‘Avevo un forte dubbio su Jonathan’

Come ammesso in confessionale, però, Alessia Mancini ha sempre nutrito dei forti dubbi sulla personalità di Jonathan: ‘Non mi sono mai lasciata andare con lui perché, a istinto, non sentivo di poterlo fare’, ha spiegato alle telecamere, facendo riferimento ad un episodio accaduto diversi mesi fa.

Lei e Rosa Perrotta avevano discusso in merito ad una considerazione della ex tronista sulla partecipazione delle madri a L’Isola dei famosi e, in questa occasione, Kashanian aveva mantenuto un comportamento ambiguo mostrandosi dalla parte di una e dell’altra.

Proprio questo aveva insospettito Alessia che, a distanza di settimane dall’episodio, ha messo Jonathan alla prova: ‘Ha la capacità di far fare quello che lui vuole senza dirlo in maniera diretta, agisce in maniera precisa solo quando sa che è sicuro del risultato’.

Jonathan Kashanian: ‘Alessia, perché hai tutta questa rabbia?’

Finito sotto accusa, Jonathan Kashanian ha deciso di parlare e togliersi – finalmente – qualche sassolino dalla scarpa in nome della verità.

Giurando e spergiurando su quanto accaduto lontano dalle telecamere, il concorrente de L’Isola dei famosi 13 ha accusato la naufraga di voler seminare a tutti i costi zizzania tra i presenti.

‘Alessia, hai avuto una carriera stupenda, hai un marito che si sogna mezza Italia e due bambini stupendi che non vedo l’ora di conoscere: perché hai tutta questa rabbia? Perché hai voglia di fare la guerra?’ – ha inveito l’ex gieffino, prima di annunciare di essere pronto a raccontare la sua verità sulla Mancini.

Incalzato da Mara Venier, quindi, Jonathan ha svelato cosa Alessia avrebbe detto sugli altri concorrenti de L’Isola 13 stando attenta alla presenza delle telecamere.

‘Alessia Mancini è colei che in acqua mi disse – e Dio mi assiste – Simone è un po’ lo scemo del villaggio e non troverà mai una donna fino a 40 anni! Alessia Mancini è colei che mi disse che Nadia Rinaldi ha la rabbia delle ex ciccione che sono furiose con le magre! Alessia Mancini è quella che disse a Marco: ‘Sei troppo magro’ e lui si sentì offeso, così lei rispose: ‘Beh, mica ho detto che sei frocio!’.

Confessioni che sono state negate dalla Mancini e che Alessia Marcuzzi ha definito ‘unfair’ perché nate da conversazioni amichevoli fatte tra i due in acqua e utilizzate da Kashanian come vere e proprie ‘bombe’.

Alla fine della serata, Jonathan e Alessia sono finiti in nomination: spetta al pubblico, quindi, decretare chi sarà il favorito e chi meriterà di partecipare alla finale de L’Isola 13.