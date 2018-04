L’ultimo gossip riguarda il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe diventato nonno. A smentire la notizia è stato direttamente il giornalista che, con ironia, ha commentato lo scoop lanciando anche un invito ai suoi figli affinché qualcuno di loro si sbrighi a regalargli la gioia di poter avere un nipotino.

A sostenere che Enrico Mentana sia diventato nonno è stato il settimanale Chi che ha immortalato l’ex direttore del TG5 a passeggio con una carrozzina. ‘Il giornalista assapora per qualche momento il gusto di andare piano e di lasciare che l’attenzione sia rivolta ad una sola notizia, dolcissima: il bebè che ha allargato la famiglia’ – si legge in calce sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini ma, questa volta, la notizia non è assolutamente vera. La smentita, infatti, è arrivata direttamente da Mentana che con un ironico post su Instagram ha negato quanto annunciato dal settimanale.

Enrico Mentana e il desiderio di diventare nonno

‘Scoop di Chi, nonno a mia insaputa! Magari fosse vero…’ – si legge sul profilo Instagram del direttore del TG La7, che ha ironizzato – ‘Se i miei figli non si sbrigano, quando mi faranno nonno in carrozzina ci sarò io’.

Enrico Mentana, dunque, pare sia desideroso di diventare finalmente nonno all’età di 63 anni, ma nessuno dei suoi quattro figli sembra abbia intenzione di allargare la famiglia.

Il giornalista, infatti, è padre di Giulio e Vittoria, nati dal matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula – da cui si è separato nel 2013 – e di Alice e Stefano, frutto di una precedente relazione risalente agli anni Novanta.

Enrico Mentana, le indiscrezioni sul passaggio in Rai

In attesa di diventare nonno, però, Enrico Mentana continua ad essere uno dei giornalisti più apprezzati del panorama attuale.

La sua maratona elettorale di marzo ha raccolto tantissimi consensi e, secondo le ultime indiscrezioni, pare che i vertici di Viale Mazzini abbiano puntato l’attenzione su di lui.

Il motivo? Visto il cambio di rotta politico, la Rai potrebbe ridefinire le direzioni dei telegiornali affidando il TG1 proprio a Enrico Mentana, apprezzato sia dai leghisti che dai grillini.

Al momento, però, le indiscrezioni lanciate da affaritaliani.it sembra non abbiano trovato riscontro: staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi.

