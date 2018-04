Tra lacrime e sorrisi, ultimo appuntamento con ‘C’è Posta per Te’

Grande successo per 'C'è posta per te' che ha chiuso in bellezza il 31 Marzo 2018 con tre ospiti d'eccezione: Carlo Cracco, Antonino Canavacciuolo e Gerry Scotti. L'ultima puntata del programma di Maria de Filippi ha raggiunto il 23,3% di share, contro il 18,2% della concorrente 'Ballando con le stelle'.

da Giulia Scotto, il