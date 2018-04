E’ scoppiato su twitter il battibecco tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Bracconeri per l’agnello pasquale. L’attore ha mangiato l’agnello nel giorno di Pasqua, definendolo ‘buono ma un po’ pesante’: queste parole non sono però sfuggite alla conduttrice Mediaset, argomento a lei molto caro. ‘Con me hai chiuso’, si legge in risposta a Bracconeri, ricordando le battaglie iniziate a Forum contro il massacro degli agnellini.

‘Ma come cavolo si fa a mangiare un agnellino? Non potevi lasciarlo vivere?’ scrive furiosa Rita Dalla Chiesa contro Fabrizio Bracconeri. Dopo aver condiviso sui social di aver mangiato un buon agnello, l’ex conduttore di Forum viene ‘attaccato’ dalla collega, fortemente schieratasi dalla parte dei poveri animali. ‘Non avevi proprio niente da mangiare?’ ha poi continuato Rita Dalla Chiesa concludendo presto la discussione in quanto Bracconeri rappresenti ‘l’ultima persona con cui abbia voglia di litigare’.

Con me hai chiuso. — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) April 1, 2018

Rita Dalla Chiesa difende l’agnello pasquale su Twitter

Nel giorno di Pasqua è nata una discussione tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Bracconeri per l’agnello: l’attore ha, infatti, condiviso sui social di aver mangiato il piatto tradizionale, definendolo ‘buono ma un pesante’, svelando che lo avrebbe rimangiato la sera con le patate.

Rita Dalla Chiesa, da sempre battutasi per la difesa dei poveri animali, è dunque intervenuta scatenando un lungo ma pacato battibecco: ‘Gli agnellini vengono sgozzati per una tradizione che dovrebbe essere invece di pace’, si legge al di sotto del tweet di Bracconeri.

‘Tu mi conosci troppo bene!! Pure le vongole cozze o gamberi HANNO LA STESSA DIGNITÀ DELL’AGNELLO, io penso questo, vietassero la vendita di tutti gli animali e poi rispetto la legge’ risponde puntale l’attore, ma la conduttrice non ci sta e replica: ‘No, Bracco. Immagino che tu conosca la crudeltà e la violenza che sono costretti a subire gli agnellini…non aggiungo altro. Sei l’ultima persona con la quale ho voglia di litigare’.

Rita Dalla Chiesa contro Fabrizio Bracconeri: ‘Con me hai chiuso’

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Bracconeri hanno poi concluso la discussione in serenità e tranquillità, nonostante non sia mancate parole forti: ‘Con me hai chiuso’ ha infatti affermato la conduttrice in risposta ad una frase di Bracconeri.

‘Pensavo che ricordasse tutte le mie battaglie da Forum per evitare il massacro degli agnellini a Pasqua. E non solo a Pasqua. Sono molto delusa…’, continua Dalla Chiesa, ‘abbiamo fatto una raccolta di firme che non finiva più’.

Insomma, alla discussione si sono poi aggiunti tanti altri utenti, alcuni dei quali non si sono risparmiati nello scontrarsi contro Braconeri.