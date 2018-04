Raoul Bova e Rocio Morales ballerini per una notte, ma Selvaggia Lucarelli si dissocia

Anche la quarta puntata del noto programma televisivo ‘Ballando con le stelle’ è stata ricca di emozioni. Gli ospiti speciali, ovvero i ballerini per una notte, sono stati Raoul Bova e la sua compagna, nonché ex ballerina, Rocio Muñoz Morales. Il ballo della coppia è stato entusiasmante: un tango sensuale e appassionato che ha lasciato tutti senza fiato, sia i giudici che il pubblico. Alla fine dell’esibizione c’è stata una lunga standing ovation e i due hanno ricevuto voti altissimi, quasi tutti 10.

La loro sintonia non ha convinto Selvaggia Lucarelli, che ha dato un 8, forse una sorta di punizione che deriva da vecchi risentimenti tra la giornalista e l’attore.

Pare che, prima della messa in onda del programma, ci sia stata una rissa tra i due nei camerini, infatti si sono incrociati dietro le quinte e Bova ha insultato la Lucarelli per un pezzo del 2014 in cui scriveva che lui recita come un cane e in cui commentava la lettera che gli aveva scritto la ex suocera, Anna Maria Bernardini de Pace. Selvaggia si è giustificata dicendo che per lavoro scrive di qualsiasi cosa e si è dimostrata dispiaciuta, ma sembra che l’attore sia andato proprio in escandescenze, tanto da essere considerato ‘una persona non equilibrata’.