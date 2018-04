In occasione del 44esimo compleanno di Fabrizio Corona, la compagna Silvia Provvedi spiega a Mattino Cinque le gioie – e i dolori – di riavere a casa con sé il fidanzato dopo sedici mesi di detenzione nel carcere di San Vittore. ‘Fabrizio sta soffrendo molto’ – ha dichiarato la cantante del duo Le Donatella, annunciando che il compagno ha presentato istanza per ‘riprendere in mano la sua vita’.

Ma quali sono i motivi per cui Fabrizio Corona sta vivendo un momento così difficile, soprattutto dal punto di vista psicologico? Silvia Provvedi ha raccontato ai microfoni di Mattino Cinque come sia complicato per il compagno non poter lavorare o parlare con le persone che lo hanno sempre supportato durante la reclusione e a cui lui vuole molto bene. Felice per il rientro a casa, dunque, ma ‘paralizzato’ dalle decisioni del magistrato, Corona è pronto per fare ricorso chiedendo di poter tornare a condurre una vita normale che gli permetta di sentirsi un uomo ‘utile’ e attivo come un tempo.

Leggi anche: Verissimo, Silvia Provvedi su Fabrizio Corona dopo il carcere: ‘Siamo più forti di prima’

Silvia Provvedi: ‘Fabrizio Corona ha un cumulo di stress’

‘Fabrizio ha avuto un cumulo di stress assurdo’ – ha continuato Silvia Provvedi, spiegando cosa sia accaduto una settimana fa a Corona, portato d’urgenza in ospedale per un attacco di panico.

Solo qualche giorno prima del suo compleanno, infatti, il compagno della cantante è stato colto da un improvviso malessere che ha costretto la 25enne a chiedere l’intervento del 118.

‘Ha avuto un attacco di panico molto forte, è andato in ospedale. Adesso, pian piano, sta cercando di prendersi del tempo per lui’ – ha dichiarato la Provvedi – ‘Mi ha detto: ‘Silvia, muoio’, ma me lo ha detto più volte, soffriva anche prima che lo arrestassero’.

Leggi anche: Fabrizio Corona posta un video su Instagram, rischia di tornare in carcere?

Il matrimonio tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Infine, l’inviato di Mattino Cinque ha indagato sul gossip che parla di un’ipotetica proposta di matrimonio di Fabrizio Corona a Silvia Provvedi.

La cantante de Le Donatella ha commentato che è tutto vero ma, a differenza di quanto sostenuto da molti settimanali che si occupano di cronaca rosa, lei non ha accettato.

‘Non ho risposto di sì! Me l’ha chiesto ma gli ho detto: ‘Momentaneamente no’ – così la Provvedi ha smentito le voci delle imminenti nozze con Corona, assicurando di essere comunque innamorata del compagno.

‘Lo adoro, lo amo, però il matrimonio è una cosa importante: lo sto facendo aspettare’ – ha concluso Silvia, scherzando con Federica Panicucci – ‘Se vuoi possiamo fare l’addio al nubilato noi due, poi aspettiamo il matrimonio’.

Leggi anche: Silvia Provvedi: ‘Corona mi ha chiesto di sposarlo ma ora non è il momento’