Un altro abbandono forzato si è abbattuto su L’Isola dei famosi 13: Franco Terlizzi è stato costretto a lasciare l’Honduras in seguito ad accertamenti medici dovuti ad un malore. L’uscita di scena del naufrago è avvenuta in un momento di forte tensione tra quest’ultimo e alcuni compagni di avventura, in particolar modo Amaurys, Bianca e Jonathan, con cui ha avuto aspre discussioni negli ultimi giorni.

Non sono ancora note le cause ufficiali che hanno costretto Franco Terlizzi a lasciare L’Isola dei famosi 13 a pochi giorni dalla fine del reality show. Inizialmente, la produzione del programma di Canale 5 aveva preferito mantenere il riserbo sull’accaduto rimandando alla diretta tv le spiegazioni sul caso. Poi, nelle ultime ore, i naufraghi in Honduras hanno ricevuto un comunicato in cui si annunciava l’abbandono del gioco da parte di Terlizzi per accertamenti medici: ‘Ci tiene a farvi sapere che non si tratta di nulla di grave’.

Jonathan e Alessia sull’abbandono di Franco: ‘Ha accusato stress emotivo’

Ma cosa è davvero accaduto a Franco? Sono stati Jonathan e Alessia ad ipotizzare, per primi, quali siano state le cause scatenanti del malore avvertito da Terlizzi su L’Isola dei famosi 13.

Nonostante le ultime discussioni avvenute in spiaggia, infatti, i compagni si sono preoccupati per lo stato di salute dell’ex pugile di Bitonto e, radunati attorno al fuoco, hanno discusso su quanto accaduto.

‘Ha accusato stress emotivo’ – ha esordito la Mancini, seguita da Kashanian secondo cui l’ex naufrago, oltre ad essere stato logorato dallo stress, si è nutrito anche molto poco negli ultimi giorni.

Franco Terlizzi prima dell’addio a L’Isola 13: la lite con i naufraghi

E, in effetti, Franco Terlizzi non ha vissuto dei giorni sereni prima dell’addio forzato a L’Isola dei famosi.

Il naufrago è stato protagonista di una discussione molto accesa con Amaurys Perez e tra i due sono volate parole molto forti.

Lo sportivo ha accusato il pugile di averlo definito un ‘infame di mer**’, ma Terlizzi si è difeso sostenendo di non aver mai pronunciato certe parole.

Nella discussione, poi, si sono inseriti anche Jonathan e Bianca con i quali, però, Franco ha preferito non chiarire, additandoli come due ‘giocatori’ che volevano ‘farlo fuori’ ad ogni costo.

Le tensioni accumulate nelle ultime ore, dunque, potrebbero aver causato il malore avvertito dal naufrago nella notte decretando, così, la fine della sua partecipazione al reality show di Canale 5.

