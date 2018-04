Ha destato molta commozione (ma anche tanto rispetto) la dedica che Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, ha scritto su Instagram alla sua amica Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, per evidenziare la forza e la compostezza con cui la giovane donna ha gestito questi terribili giorni. Se Carlo Conti, che insieme a Frizzi e ad Antonella Clerici formava un trio di amici e colleghi quasi inseparabili, a causa del dolore è riuscito a pronunciare solo poche parole davanti al feretro del conduttore, sua moglie ha scelto invece di affidarsi ai social per sottolineare la sua profonda ammirazione verso la Mantovan.

‘In questi giorni non faccio altro che pensare alla forza e al dolore composto di una gran donna’, ha scritto Francesca Vaccaro su Instagram, ‘Quanto assurda sarebbe la vita se non ci fosse Dio… conforto di tutti noi. Carlotta ti voglio bene’. Centinaia di follower della moglie di Carlo Conti hanno positivamente commentato questa dedica e inviato un abbraccio virtuale a Francesca, Carlo, Carlotta, Stella e tutti coloro che sono stati toccati da vicino dalla morte di Fabrizio Frizzi.

La costumista e fashion designer Francesca Vaccaro è la moglie di Carlo Conti dal 16 giugno 2012. I due, che nel 2014 hanno avuto un bimbo che hanno chiamato Matteo, si sono conosciuti dietro le quinte della trasmissione Domenica In ed è stato quasi subito amore a prima vista. Tra Francesca e Carlo, che formano una delle coppie più riservate del mondo dello spettacolo (‘Ricerchiamo sempre la normalità, le nostre serate le trascorriamo a giocare con Matteo finché lui non si addormenta’, ha detto in un’intervista di qualche tempo fa), ci sono 11 anni di differenza che però non hanno mai influito sul loro rapporto. Recentemente Francesca Vaccaro ha presentato una linea di abbigliamento (Coutù) disegnata interamente da lei.

Intanto anche un’altra amica e collega storica di Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci, ha voluto condividere sui social un messaggio per la coraggiosissima Carlotta Mantovan: ‘Ora mi resta un desiderio: visto che la nostra è davvero una famiglia, vorrei tanto che Carlotta, che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai’. Chissà se il desiderio della conduttrice di Ballando con le Stelle, che aveva lavorato con Frizzi nelle prime mitiche edizioni di Scommettiamo che…? e lo aveva poi voluto tra i concorrenti di Ballando, potrà diventare realtà.