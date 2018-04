Fabio Fulco ha una nuova fidanzata, la modella Eliana Sbaragli. L’attore campano ha voltato pagina e, finita la relazione decennale con Cristina Chiabotto, è stato fotografato tra le braccia di un’altra bellissima. Per la prima volta dalla conclusione – sofferta – dell’amore con la ex Miss Italia 2004, Fulco si è fatto vedere in atteggiamenti intimi con un’altra donna e la felice novità non è sfuggita all’occhio attento dei paparazzi.

A lanciare lo scoop sulla nuova fidanzata di Fabio Fulco è il settimanale Chi che pubblica gli scatti delle foto del bacio tra l’attore ed Eliana Sbaragli. Nel numero in edicola domani, 4 aprile 2018, il rotocalco diretto da Alfonso Signorini racconta la romantica passeggiata dell’ex compagno di Cristina Chiabotto con la bellissima modella di origini napoletane, concorrente del contest Best Global Model of the Year 2017. La storia tra i due, sebbene iniziata da pochissimo tempo, pare essere davvero seria proprio perchè l’attore campano si è fatto vedere per la prima volta in atteggiamenti affettuosi con un’altra donna dopo la fine sofferta della relazione con la Chiabotto.

Fabio Fulco dopo Noemi Giangrande: arriva un’altra modella

Solo lo scorso gennaio, resa nota la fine della storia con Cristina Chiabotto, intorno a Fabio Fulco erano nati numerosissime gossip relativi ipotetici flirt dell’attore.

Dopo la pubblicazione di uno scatto social insieme a Barbara D’Urso, accanto al nome del protagonista di Don Matteo o Gente di mare, era stato accostato quello della modella Noemi Giangrande.

Un pettegolezzo mai confermato dai diretti interessati e che non ha mai avuto riscontro ma, a quanto pare, la passione di Fulco per le modelle è provata e l’attore ha trovato l’amore proprio accanto ad una bellissima come la Sbaragli.

Eliana Sbaragli: chi è la fidanzata di Fabio Fulco?

Proviamo a scoprire, dunque, chi è Eliana Sbaragli, la modella mora che è riuscita ad accaparrarsi il cuore di Fabio Fulco restituendogli la speranza di trovare l’amore vero.

Sulla giovane, in realtà, si hanno poche notizie: spulciando tra i suoi profili social, infatti, si scopre che la nuova fiamma dell’attore campano lavora come indossatrice, ha 23anni e ha partecipato al concorso Miss Intercontinental Italy.

Che sia davvero lei la donna giusta per Fabio Fulco? L’attore ha voglia di costruire un futuro e una famiglia e, nonostante la giovane età della Sbaragli, Elena potrebbe avere gli stessi obiettivi del suo fidanzato.

Staremo a vedere…