Diego Armando Maradona ha annunciato sui social la gioia dell’essere di nuovo nonno: l’1 aprile 2018 è nato Diego Matias Maradona, figlio di Diego Maradona junior e di sua moglie Nunzia. La famiglia del Pibe de oro, dunque, si amplia e, dopo l’arrivo di Benjamin, primogenito della figlia Giannina e dell’attaccante Sergio Aguero, si aggiunge un’altra promessa del calcio mondiale.

‘Vi racconto che è nato il mio nipotino Diego Matias Maradona, pesa 3 kg e mezzo, ed è bellissimo’ – ha scritto il nonno Diego Armando Maradona su Twitter. Così, con un post e la foto del figlio Diego junior insieme al suo primogenito, il calciatore che ha fatto sognare la città di Napoli negli anni Ottanta ha condiviso con i suoi follower la gioia incontenibile per l’arrivo del secondo nipote. ‘Sono molto felice e mi riempie il cuore. Ora me lo godrò come non sono riuscito a fare con mio figlio Diego’ – ha concluso, facendo riferimento al difficile rapporto avuto fino a qualche anno fa con il giovane nato dalla relazione con Cristiana Sinagra.

Diego Maradona junior, la felicità per la nascita del figlio

Diego Armando Maradona, dunque, ha manifestato tutta la sua vicinanza al figlio Diego junior per la nascita del primo figlio che, come da tradizione familiare, ha ricevuto come primo nome quello del nonno.

Il figlio italiano del ‘Pibe de oro’, riconosciuto dopo quasi trent’anni di battaglie legali tra il giovane e l’ex calciatore del Napoli, ha raccontato a tutti la gioia dell’essere diventato papà postando su Instagram la prima foto insieme al piccolo.

‘Alle 12.27 di domenica 1 aprile è nato Diego Matías Maradona! Pesa 3.480 kg e sia lui che la mamma stanno benissimo!’ – ha scritto, ironizzando – ‘Il papà invece incomincerà a cambiarsi i pannolini insieme a lui!’.

A distanza di poche ore dalla nascita di Diego Matías, poi, Maradona junior ha continuato a condividere le gioie dell’essere diventato padre con altre tenere immagini su Twitter e Instagram.

