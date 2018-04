«Avevamo bisogno di toccare il fondo, di dirci quasi addio, per capire che saremo invecchiati per sempre insieme. Non è stata una storia d’amore facile. Lui ha raccontato la sua depressione, io non ho nascosto il mio periodo di dolore. Ma ora eccoci qui ad annunciare che ci sposeremo il 1° giugno», raccontano Daniele Bossari e Filippa Lagerback in un'intervista esclusiva su Chi in edicola da mercoledì 4 aprile. «Il matrimonio sarà vicino a casa, a Varese, con pochi parenti, quelli giusti, e nostra figlia Stella ci farà da damigella. Poi dopo le nozze lei prenderà la sua strada, andrà a studiare all’estero e noi ricominceremo a “viverci” da capo. Ma un altro figlio no, non lo faremo». E riguardo al lavoro Bossari rivela: «Filippa in un reality? No, non riuscirei mai a vederla dentro una casa o su un'isola. Io invece tornerei perché quel periodo nella “Casa” del “Grande Fratello” ha segnato la mia rinascita». #danielebossari #filippalagerback #specialthanks #alfonsosignorini ❤️ #evvivaglisposi #married #wedding #1giugno #gfvip #isoladeifamosi #magazine #amazing #love #happy

