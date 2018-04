Barbara D’Urso è pronta per riconquistare la prima serata di Canale 5 con il Grande Fratello 15. La conduttrice, già al timone di due programmi di successo di Mediaset, ha ceduto alle lusinghe dell’azienda del Biscione e ha accettato una nuova sfida: tornare a presentare dopo 15 anni il reality show, senza abbandonare il sogno del Festival di Sanremo.

‘Lunedì (3 aprile, ndr) iniziano le prove e la trasmissione partirà il 17 aprile’ – così Barbara D’Urso ha ufficializzato la data di inizio del Grande Fratello 15 in una intervista telefonica al Corriere della Sera. Raggiunta mentre era in treno alle prime luci dell’alba, il volto di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha raccontato come Mediaset sia riuscita a convincerla a tornare al timone del reality show di cui fu padrona di casa ben 15 anni fa. ‘[…] L’azienda me lo ha chiesto a settembre e io ho detto: ‘No, no, no’ […] In questi mesi ho anche sentito Barbara Palombelli; le dicevo: ‘Fallo tu’. E lei: ‘No, devi farlo tu’. Alla fine ho capitolato’.

Leggi anche: Barbara D’Urso conduttrice del Grande Fratello 15: ha vinto il testa a testa con Belén

Barbara D’Urso sul ritorno al Grande Fratello: ‘Non è una sfida facile’

Alla fine, dopo mesi di trattative e ripensamenti, Barbara D’Urso non ha potuto far altro che cedere alle lusinghe di Mediaset e mettersi alla prova con uno dei reality show cui è sempre rimasta molto legata.

Prima di accettare, però, la conduttrice di Canale 5 ha ammesso di averci pensato molto: ‘[…] Ho esitato tanto perché tornare a condurre un programma […] dopo 15 anni non era una sfida facile’ – ha spiegato – ‘[…]Ma quando mi sono convinta, sono entrata con le mie idee: con tutti gli autori c’è grande sintonia’.

La D’Urso, dunque, sembra essere certa di ciò che vuole per la 15esima edizione del Grande Fratello ‘nip’: ‘[…] Stiamo cercando storie più che concorrenti’ – ha anticipato – ‘Oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti…’.

Tuttavia, Barbarella ha assicurato che i concorrenti ‘nip’ non saranno protagonisti di casi di cronaca truce ma, magari, ‘qualche fidanzato di…’.

Leggi anche: Grande Fratello 15, quando inizia? Ex concorrenti e personaggi ‘nip’ nel cast

Barbara D’Urso, operazione vintage: ‘Torno anche con la Dottoressa Giò’

Oltre al ritorno con il Grande Fratello 15, Barbara D’Urso sarà protagonista di quella che ha definito una ‘operazione vintage’: ‘[…] Tornerà anche la Dottoressa Giò […] è una certezza. Me lo chiedono dal 1996’.

La conduttrice, dunque, sarà uno dei volti più presenti sulla rete ammiraglia Mediaset e, seppur con un po’ di paura, è pronta ad affrontare queste sfide mettendoci ‘testa e cuore, al cento per cento’.

Una vera e propria attestazione di stima da parte dell’azienda cui appartiene, ma nei sogni di ‘Barbarella’ continua ad esserci il Festival della Musica Italiana: ‘Sanremo lo aspetto comunque. Entro i prossimi vent’anni, quando chiuderò la mia carriera, vuoi che non lo facciano condurre almeno una volta?’.

Leggi anche: Barbara D’Urso: ‘Sanremo, il mio sogno. La lite con Pier Silvio? Mai esistita’