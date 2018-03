Rita Dalla Chiesa sarà ospite dell’ultima puntata pomeridiana di Amici per ricordare Fabrizio Frizzi. L’ex moglie del conduttore scomparso romperà il silenzio mantenuto in questi giorni per una parentesi davvero commovente in onore dell’amico garbato e gentile rimasto nel cuore degli italiani. La rete Mediaset e Maria De Filippi mostreranno ancora una volta la loro vicinanza ai cari di Fabrizio Frizzi.

Sarà sincero e commosso l’intervento di Rita Dalla Chiesa ad Amici che verrà trasmesso sabato 31 marzo 2018. La conduttrice di Ieri, Oggi, Italiani ricorderà l’ex marito per la prima volta in pubblico raccontando da più vicino la persona che era e sarà sempre Fabrizio Frizzi. Come anticipa il sito di Davide Maggio, la puntata del talent show è stata registrata giovedì 29 marzo, all’indomani del funerale.

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi per la prima volta in TV

Non sarà facile per Rita Della Chiesa presentarsi in televisione al fine di ricordare Fabrizio Frizzi, ma questo gesto di generosità commuoverà ancora una volta gli italiani all’ascolto.

Maria De Filippi ha fortemente voluto la collega nel proprio studio per salutare ancora una volta quell’amico garbato e gentile scomparso prematuramente, grazie all’intervento di una persona che ha avuto la fortuna di conoscerlo al meglio.

Nonostante Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si siano separati dopo ben 6 anni di matrimonio, i loro rapporti sono sempre rimasti ottimi ed il dolore che in questi giorni sta affliggendo la conduttrice è tanto da non averle permesso di parlare o esprimersi in merito all’accaduto.

‘Dovrei dire tutto, ma preferisco dire niente, il tutto, ora, me lo tengo per me’, aveva scritto qualche giorno fa l’ex padrona di casa di Forum sul proprio profilo Facebook.

Poi la pubblicazione di una dolcissima poesia recitata da Frizzi, e dedicata da Rita Dalla Chiesa a Stella e suo nipote Lorenzo.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, il matrimonio durato 6 anni

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si sono sposati nel 1992 per poi separarsi nel 1998 e divorziare definitivamente nel 2002.

I conduttori si sono conosciuti nel dietro le quinte di Tandem, uno dei primissimi programmi presentati da Fabrizio Frizzi prima di sbarcare a ‘Pane e marmellata’ e poi a ‘Miss Italia’.

Dopo la separazione Frizzi e Dalla Chiesa hanno continuato ad avere ottimi rapporti, tanto da essersi ritrovati a condurre insieme il programma ‘La posta nel cuore’ nel 2015.