From Mambo to Tango: a Cilavegna il concerto Jazz che vi sorprenderà

Paolo Alderighi e Stephanie Trick ritornano a Cilavegna, in provincia di Pavia, con il loro quartetto internazionale per presentare il nuovo progetto jazz “From Mambo to Tango”, un percorso musicale e artistico che tocca e unisce due mondi completamente differenti e a tratti contrastanti, come quello del tango argentino e del mambo cubano. Un itinerario vero e proprio che vi accompagnerà in un mondo fatto di passione e gioia, ritmo e fantasia che vi travolgeranno completamente.

Ad affiancare sul palco del Teatro Polifunzionale di Cilavegna Alderighi e Trick, ci saranno altre due personalità musicali quali la cantante e contrabbassista australiana Nicki Parrot e il clarinettista e sassofonista tedesco Engelbert Wrobel.

Nomi di rilevanza internazionale, che vantano nel loro bagaglio artistico collaborazioni con Slash, Steve Miller, Tommy Emmanuel e Paul Mc Cartney, come nel caso di Nicki Parrot e Clark Terry, Harry Sweets Edison, Louis Bellson, Doc Cheatham, Chris Barber, Charly Antolini e Kauffeld Greetje per Engelbert Wrobel.

Mercoledì 11 aprile alle ore 21 il quartetto si esibirà al Teatro Polifunzionale di Cilavenga in un repertorio che comprende fra le altre cose, Mambo, dal famoso musical West Side Story eLibertango e Adios Nonino, celebri composizioni del bandoneonista e compositore argentino Astor Piazzolla.

A rendere ancora più suggestivo il concerto, la presenza di Carmen Bollati, che danzerà alcuni tanghi argentini sulle note musicali del quartetto.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del Jazz e per chiunque abbia voglia di immergersi in percorsi musicali originali.

Mercoledì 11 Aprile ore 21.00

Teatro Teatro Polifunzionale di Cilavenga

“From Mambo to Tango”

PAOLO ALDERIGHI – pianoforte

STEPHANIE TRICK – pianoforte

NICKI PARROT – contrabbasso e voce

ENGELBERT WROBEL – clarinetto e sax

- per info 0381668042 -