Proseguono senza sosta le manifestazioni di affetto e cordoglio per Fabrizio Frizzi: Rita Dalla Chiesa, l’ex moglie del conduttore appena scomparso, ha pubblicato su Facebook un video di qualche anno fa in cui il compianto Fabrizio legge, al termine di una trasmissione televisiva, una commovente favola sulla speranza dal titolo ‘Le quattro candele’ (di Paulo Coelho). Rita Dalla Chiesa ha dedicato questa favola ‘a Stella, Lorenzo e tutti i bambini che hanno bisogno di credere nella luce di una candela’.

Stella è ovviamente la bimba di 5 anni che Fabrizio Frizzi aveva avuto dalla seconda moglie Carlotta Mantovan, mentre Lorenzo è il nipotino di Rita Dalla Chiesa, rimasto anche lui prematuramente orfano di padre in seguito alla recente scomparsa del genero dell’ex conduttrice di Forum, Massimo Santoro (marito di sua figlia Giulia).

La favola narrata da Fabrizio Frizzi parla di quattro candele che rischiano di spegnersi: la prima a morire è quella della pace, lo stesso destino tocca poi alla candela della fede e a quella dell’amore. A quel punto un bambino entra nella stanza e, vedendo le tre candele ormai spente e la quarta probabilmente destinata a fare la stessa fine, scoppia in lacrime per la paura di rimanere al buio. Ma così non andrà perché la candela rimanente è quella della speranza, che rassicura il bimbo impaurito dal buio dicendogli: ‘Finché io sarò accesa, potremo sempre riaccendere le altre candele’.

‘Cosa vuol dire questa storia?’, si chiede Fabrizio nel video, ‘Che non si deve mai spegnere la speranza nel nostro cuore e che ciascuno di noi può essere lo strumento, come quel bimbo, capace in ogni momento di accendere con la sua speranza la fede, la pace e l’amore’.

Prima di postare questo video di Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa aveva già manifestato tutto il suo dolore per la morte dell’ex marito condividendo, sempre su Facebook, un toccante ricordo del conduttore scritto da sua fratello Nando Dalla Chiesa: ‘Non aggiungo altro a questi ricordi di mio fratello che rappresentano un lungo pezzo della nostra vita più bella’.