Dopo quasi 10 anni torno a casa in altre vesti, non dimenticando chi ero e chi sono adesso. Una donna consapevole di ciò che ama, di ciò che ha vissuto e che non vuole perdere... un amore spropositato per la musica solo per la musica. Non è per promozione e non sono qui per giudicare ma solo per ascoltare e dare consigli come una sorella maggiore. Una nuova esperienza che sono sicura mi formerà tanto e sono felice di farla per la prima volta in una casa che mi ha accolto, con una mamma che mi ha protetta e tranquillizzata e tanti amici... Eccomi #bigfamily ci siamo...

