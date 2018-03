Solo qualche mese fa, Tina Cipollari ha ufficializzato la separazione dal marito Chicco Nalli dopo più di dieci anni di matrimonio. A distanza di settimane dall’accaduto, l’irriverente opinionista di Uomini e Donne è tornata a parlare del difficile momento familiare che sta vivendo, confidando di trovare la forza per andare avanti nei suoi tre figli.

Nonostante abbia deciso di diventare la nuova tronista di Uomini e Donne dopo la separazione da Chicco Nalli, Tina Cipollari ha ammesso di non essere particolarmente tranquilla e serena in questo periodo della sua vita. Intervistata dal settimana Sono, infatti, l’opinionista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha rivelato tutte le difficoltà che la fine di un matrimonio comporta e la forza che riesce a trovare nei suoi tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca.

Tina Cipollari supera la fine del matrimonio grazie ai figli

‘Devo dire che in questo momento la presenza dei miei figli è fondamentale perché mi danno la spinta giusta per andare avanti’ – ha dichiarato l’opinionista di Uomini e Donne, confermando il grande senso materno che ha sempre dimostrato nel corso degli anni.

Nonostante le sue performance su Canale 5, criticate e chiacchierate, la Cipollari ha sempre difeso la famiglia e, in particolar modo, i tre figli nati dal matrimonio con Chicco Nalli, conosciuto negli studi Mediaset nel 2005.

Cercando di tutelare il più possibile la sua vita privata, però, la Cipollari non ha potuto nascondere le difficoltà che la sua vita di coppia stava vivendo negli ultimi periodi e, ‘dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione’, Tina e Chicco hanno deciso di separarsi.

Per la nemica di Gemma Galgani, quindi, questo è uno dei momenti più delicati della sua vita e la presenza di Mattias, Francesco e Gianluca le dà la forza per non demoralizzarsi: ‘Prendermi cura di loro, aiutarli a farsi strada nella vita mi dà un’energia incredibile’.

Tina Cipollari e la fede in Dio

Oltre ai figli, però, Tina Cipollari ha confidato di trovare la forza per andare avanti anche grazie alla fede in Dio.

‘Anche prima che nascessero, ho sempre cercato di trovare il coraggio per me stessa, anche grazie alla fede che ho in Dio’ – ha concluso l’opinionista di Uomini e Donne, dimostrando un’indole completamente differente da quella che appare davanti alle telecamere.

