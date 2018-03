Lilli Gruber è stata tradita da un attacco di tosse a Otto e Mezzo che non le ha permesso di concludere la puntata: i gesti della conduttrice hanno, infatti, indotto il regista a chiudere la trasmissione in quanto impossibilita a parlare. La Gruber stava ringraziando gli ospiti della trasmissione di La7 quando alcuni colpi di tosse non le hanno più permesso di concludere la puntata come avrebbe voluto.

Mancavano ancora i saluti finali quando la puntata di Otto e Mezzo di mercoledì 28 marzo 2018 si è conclusa: Lilli Gruber non è, infatti, riuscita a salutare il pubblico da casa in quanto colpita da un’improvvisa e tremenda tosse. Nel corso dell’ultimo collegamento in diretta, la conduttrice ha fatto violenti segni alla regia consigliando di mandare in onda la pubblicità finale.

Lilli Gruber e la tosse a Otto e Mezzo

Come di consueto, Otto e Mezzo è andato in onda anche mercoledì 28 marzo 2018 su La7 ma si è concluso in modo inaspettato.

Ringraziando gli ospiti Marco Travaglio, Marco Damilano e Beppe Severgnini, la Gruber è stata colpita da un’insistente tosse che l’ha costretta a concludere in malo modo la puntata.

Su Twitter molti gli utenti che hanno commentato ironicamente l’accaduto.