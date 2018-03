A breve inizieranno le riprese di Gomorra 4 – La Serie e l’interprete di Ciro Di Marzio ci sarà, non come attore, bensì dietro la macchina da presa. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Marco D’Amore sarà regista di due degli episodi della quarta stagione della serie televisiva firmata da Sky Atlantic, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film.

Ad anticipare la partecipazione di Marco D’Amore – che ha dato il volto a Ciro Di Marzio nelle tre stagioni di Gomorra – La Serie – è il quotidiano Il Mattino secondo cui l’attore potrebbe essere arruolato dalla produzione come regista accanto a Francesca Comencini e ai due ex aiuto registi Enrico Rosati e Ciro Visco. Il ritorno del personaggio di Ciro l’Immortale, interpretato proprio dall’attore ucciso per mano di Genny Savastano nell’ultima puntata di Gomorra 3, dunque, sembra quasi impossibile: i fan più speranzosi dovranno arrendersi.

Marco D’Amore, da attore a regista di Gomorra 4

E’ sempre il quotidiano campano a spiegare quali saranno gli episodi che vedranno Marco D’Amore impegnato dietro la macchina da presa di Gomorra 4.

I ben informati, infatti, sostengono che l’attore si occuperà della regia degli ultimi due episodi della stagione numero quattro della serie tratta dal romanzo di Roberto Saviano.

Per l’interprete di Ciro Di Marzio, tuttavia, non si tratterebbe della prima esperienza come autore e regista: D’Amore, infatti, ha già avuto numerose esperienze nel settore dimostrando grandi capacità, non solo come attore.

Nel 2005, infatti, l’attore ha fondato la compagnia di produzione teatrale e cinematografica La Piccola Società con cui ha prodotto, diretto e interpretato quattro spettacoli teatrali e due cortometraggi.

Nove anni dopo, inoltre, Ciro-Marco si è occupato, in collaborazione con l’Indiana Production Company, della produzione del film Un posto sicuro – incentrato sui disastri dell’eternit – e nel 2016 ha diretto ed interpretato il dramma American Buffalo di David Mamet.

Gomorra 4 – La Serie, le riprese iniziano il 9 aprile 2018

In attesa di scoprire cosa accadrà nella nuova stagione di Gomorra – che dovrebbe andare in onda su Sky Atlantic nei primi mesi del 2019 – è stato confermato l’inizio delle riprese.

Dal 9 aprile 2018 gli interpreti della serie tv di Sky Atlantic torneranno sul set allestito tra i rioni Sanità, Ponticelli e Secondigliano, mentre resta ancora in dubbio il coinvolgimento della città di Taormina.