Dopo la nascita di Leone e il prossimo matrimonio con Chiara Ferragni, proseguono i cambiamenti nella vita di Fedez: la casa a CityLife, il super attico da due milioni di euro acquistato un paio di anni fa nel quartiere riqualificato in zona Fiera a Milano, è stata messa in affitto a una cifra non esattamente a portata di tutte le tasche ma assolutamente in linea con le caratteristiche dell’appartamento. Fedez aveva già dichiarato in tempi non sospetti che, dopo aver allargato la famiglia, lui e Chiara avrebbero cercato una casa più grande: evidentemente i 270 mq dell’attico di CityLife non sono ritenuti sufficienti per ospitare comodamente tre persone, tra cui un neonato…

Ma quanto costa prendere in affitto la casa di Fedez? Come anticipavamo, il canone mensile non è per tutti ma il costo è giustificato: nell’annuncio pubblicato su Idealista si parla infatti di 10 mila euro al mese (compresi 1000 di spese condominiali) per un ‘attico e super attico in contesto esclusivo’ situato su due livelli al 13° e 14° piano delle nuove residenze Libeskind a CityLife. 270 mq con doppia esposizione e vista spettacolare sullo skyline milanese, ambienti luminosissimi, sauna interna, zona fitness, enorme terrazzo dotato di Jacuzzi, box doppio, servizio di vigilanza e portineria 24/7 e molto molto altro ancora.

Fedez e Chiara Ferragni per qualche altra settimana resteranno a Los Angeles in modo da proteggere la privacy del piccolo Leone (tanto bastano e avanzano le foto e i video che postano loro stessi sui social), poi torneranno a vivere in Italia in un appartamento più grande che però al momento non è stato ancora localizzato.

Per quanto riguarda invece il chiacchieratissimo matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez si sa soltanto che sarà celebrato a fine estate molto probabilmente in Sicilia, a Noto, nel settecentesco Palazzo Ducezio, a due passi dalla Basilica Cattedrale, famoso per la meravigliosa Sala degli Specchi. Pare che la Ferragni sia rimasta incantata dalla location dopo uno shooting fotografico nella cittadina barocca, al punto da rinunciare a sposarsi nella sua città natale Cremona, come aveva inizialmente pensato.