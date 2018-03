La Rai continua a piangere Fabrizio Frizzi, omaggiato da Amadeus ai Soliti Ignoti nella puntata di mercoledì 28 marzo 2018. Con gli occhi lucidi e la voce piena di tristezza, il conduttore ha aperto il game show di Rai 1 ricordando l’amico ‘nostro e vostro’ che ci ha lasciato, ‘una persona stupenda’. Lo studio dei Soliti Ignoti è stato per diversi anni casa sua in quanto Frizzi ne fu il primo conduttore.

‘Fabrizio Frizzi non c’è più, per noi sono giornate difficili’, comincia così la puntata dei Soliti Ignoti nel giorno del funerale dell’amico tanto gentile e garbato volato in cielo nella notte di lunedì 26 marzo. Questa volta è Amadeus a piangere il collega nel suo programma, dedicandogli una serie di immagini che lo ritraggono felice e sorridente proprio nello studio dei Soliti Ignoti, per anni casa sua.

Amadeus omaggia Fabrizio Frizzi ai Soliti Ignoti

La perdita di Fabrizio Frizzi ha sconvolto tutta la Rai, riunita mercoledì 28 marzo 2018 al funerale in Piazza del Popolo e ritrovata sul piccolo schermo la sera.

Ancora profondamente commosso, Amadeus è tornato a condurre i Soliti Ignoti dedicando qualche minuto iniziale ad un ultimo omaggio all’amico ‘nostro e vostro’.

‘Fabrizio Frizzi non c’è più. Per noi sono giornate difficili perché se ne è andato un collega ma se ne è andato soprattutto un amico nostro e vostro, una persona stupenda’, afferma il conduttore con le lacrime agli occhi rivolgendosi alla telecamera, profondamente provato moralmente.

‘Questo studio è stato casa sua per diversi anni perché è stato il primo conduttore dei Soliti Ignori, che ha sempre fatto in maniera esemplare con il suo sorriso, con la sua allegria. Noi lo vogliamo ricordare così, rivendendo insieme le immagini dei Soliti Ignoti e mandando un grande abbraccio alla famiglia, ovviamente alla moglie Carlotta e alla bellissima Stella. E ricordare Fabrizio in questa maniera, perché era un grande professionista ma era una grandissima e bellissima persona’.

Commoventi le parole di Amadeus che ancora una volta emozionano il pubblico in studio ed i numerosi telespettatori da casa, così scossi dalla tragica notizia.

Amadeus piange l’amico e collega Fabrizio Frizzi

Molti i colleghi che in questi giorni piangono l’amico Fabrizio Frizzi e tra questi anche Amadeus, fortemente provato dalla perdita del grande amico.

Alcuni giornalisti hanno provato a fermare il conduttore dei Soliti Ignoti all’esterno dell’Ospedale Sant’Andrea, ma Amadeus non è riuscito a rilasciare alcuna parola in quanto le lacrime e l’infinita tristezza abbiano preso il sopravvento.