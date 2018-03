Anche Chi l’ha visto ha reso omaggio a Fabrizio Frizzi ricordando, attraverso le parole di Federica Sciarelli, il conduttore scomparso per una emorragia cerebrale. Vestita di nero, in segno di lutto, il volto del programma di approfondimento di Rai3 è apparsa, così come altri colleghi, molto scossa dall’accaduto e ha tracciato un suo personale ricordo di Frizzi esaltandone la professionalità e l’inconfondibile solarità.

‘Oggi mi sono vestita di nero perché per tutti noi è una giornata di lutto’: è iniziato con queste parole il ricordo di Fabrizio Frizzi da parte di Federica Sciarelli durante l’appuntamento settimanale con Chi l’ha visto su Rai 3. Nella giornata dei funerali celebrati in Piazza del Popolo nella mattinata del 28 marzo 2018, molti personaggi del mondo dello spettacolo, Rai e Mediaset, sono accorsi per dare l’ultimo saluto all’eterno ragazzo della televisione italiana e, chi è stato impegnato in diretta tv, non ha potuto fare a meno di spendere ancora qualche messaggio di affetto per il collega deceduto a soli sessant’anni.

Federica Sciarelli su Fabrizio Frizzi: ‘Non capiamo perché se ne va via una persona così dolce’

‘Un grande uomo’ – Federica Sciarelli ha descritto così Fabrizio Frizzi, con gli occhi tristi e il volto tirato, durante la diretta di Chi l’ha visto – ‘Ognuno di noi avrà dentro la sua risata, che era inconfondibile, la sua grazia, la sua professionalità’.

Il pensiero della conduttrice di Rai 3 si allinea, dunque, a quello di molti altri amici e colleghi che hanno avuto modo di lavorare o conoscere il presentatore de L’Eredità.

‘Fabrizio Frizzi se n’è andato: questo ci dimostra che la vita può essere un soffio e, proprio per questo, quando vediamo tanta violenza in giro, non riusciamo a capire perché se ne va un uomo così dolce, per bene, come lo è stato lui’.

‘Rimarrà con noi per sempre’ – ha continuato la Sciarelli, mentre alle sue spalle campeggiava uno scatto di Frizzi.

‘Abbiamo questa fotografia con questo saluto: ‘Ciao Fabrizio’ lo dice anche il nostro studio. Il nostro affetto per te e per tutta la tua grande famiglia rimarrà per sempre’.

Con queste parole, quindi, Federica Sciarelli ha dato il suo ultimo saluto a Frizzi e tutto il pubblico di Chi l’ha visto si è unito in un fragoroso applauso per il conduttore.

Il grande affetto per Fabrizio Frizzi: "La sua grande umanità esempio per noi nel cercare di aiutare le persone", il ricordo di Federica Sciarelli a #chilhavisto pic.twitter.com/u7BcZkIT43 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 28, 2018

