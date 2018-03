Annalisa Minetti è diventata di nuovo mamma: nella mattina del 29 marzo 2018 è nata la figlia Elena Francesca. L’annuncio è stato dato da Barbara D’Urso e la conduttrice ha mandato i suoi più sinceri auguri all’amica postando una loro foto insieme negli studi di Domenica Live, dove la Minetti è stata più volte ospite.

Solo lo scorso ottobre, Annalisa Minetti aveva raccontato di essere incinta della sua seconda figlia che avrebbe chiamato Elena Francesca in onore della suocera. Il primo bambino, nato dalla relazione della ex Miss con il calciatore Gennaro Esposito, si chiama Fabio e il piccolo, questa mattina, ha ricevuto una felice sorpresa di Pasqua: la sua sorellina è nata ed è sanissima, proprio come mamma Annalisa aveva annunciato negli studi di Domenica Live lo scorso gennaio 2018.

Barbara D’Urso annuncia la nascita della figlia di Annalisa Minetti

‘Auguri ad Annalisa Minetti che stamattina alle 11,45 è diventata mamma di Elena Francesca!’ – ha esordito sul suo profilo Instagram il volto di Domenica Live e Pomeriggio Cinque.

Così, Barbara D’Urso ha partecipato alla gioia di Annalisa Minetti e del marito Michele Panzarino, sposato in seconde nozze nel 2016.

La cantante è già mamma di Fabio, nato dalla relazione con il calciatore Gennaro Esposito e, solo lo scorso giugno 2017, aveva subito il trauma di un aborto.

Poi, a distanza di mesi, la Minetti era tornata a sorridere scoprendo di essere nuovamente incinta, questa volta di una bambina.

Annalisa Minetti: ‘La mia famiglia è stata fondata sull’amore’

Solo pochi giorni fa, sul profilo Instagram di Annalisa Minetti, compariva un tenero messaggio della cantante che, in attesa dell’arrivo di Elena, si godeva la gioia di avere i nipoti al suo fianco.

‘La mia famiglia è stata fondata sull’amore’ – aveva scritto la cantante – ‘Mio padre e mia madre amandosi hanno dato alla luce tutti noi e con l’amore ci hanno cresciuti’.

Così, secondo i principi dell’amore, della fede e del sacrificio, la famiglia di Annalisa Minetti è andata crescendo e, dopo l’arrivo del figlio Fabio, la cantante aveva condiviso con i propri follower le gioie dell’essere anche zia.

‘Oggi questa famiglia ci cresce intorno: tra l’amore, sorridendo, sotto lo sguardo di Dio’ – aveva concluso la neo mamma – ‘E con grande sacrificio ognuno di noi sta facendo nascere nuova vita dalla vita che ha ricevuto. Questo è un miracolo’.