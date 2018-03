Lei presente in studio, lui in collegamento telefonico: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio raccontano insieme la fine della loro storia d’amore al Maurizio Costanzo Show. Entrambi sottolineano quando il loro legame sia stato e continui ad essere importante, la cantante afferma che l’ormai ex compagno sarà sempre l’uomo più importante della sua vita mentre l’artista napoletano dichiara che la loro storia è stata scritta ‘col sangue’.

E’ nel corso della seconda puntata del Maurizio Costanzo Show – in onda giovedì 29 marzo 2018 – che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio tornano a raccontare della fine della lunga relazione che li ha resi una delle coppie di maggior spicco nel mondo dello spettacolo. A seguito delle piccanti e rivelatrici dichiarazioni della Tatangelo e del conseguente silenzio di Gigi D’Alessio, i cantanti si ‘riuniscono’ nel salotto di Canale 5.

Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio: ‘Sarà sempre l’uomo più importante della mia vita’

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono separati, ma il loro amore sembra andare ben oltre le apparenze: ‘Gigi è stato ed è e sarà sempre la persona più importante della mia vita’, afferma convinta la cantante.

‘Sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l’amore. Mi sono presa tante critiche all’epoca e tutt’ora, però ci ho sempre creduto e ci credo’.

Non molto tempo fa, la Tatangelo aveva raccontato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair i rari momenti di solitudine che la coppia trascorreva insieme in quanto, da buon napoletano, Gigi D’Alessio era solito riunire decine di amici a casa loro.

‘Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano’, diceva Anna Tatangelo.

Per questo motivo erano arrivate le critiche di Ilaria, la figlia del cantante avuta dal primo matrimonio.

Gigi D’Alessio al telefono con il Maurizio Costanzo Show

In occasione dell’ospitata di Anna Tatangelo al Maurizio Costanzo Show, Gigi D’Alessio si è collegato telefonicamente con il salotto di Canale 5 al fine di rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla storia d’amore con la cantante.

‘Le storie sono sempre vere, le storie non si cancellano. Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue’, queste le profonde e sincere parole dell’artista, ascoltate in diretta dalla stessa Anna Tatangelo.

Accanto a lei, ospite di Maurizio Costanzo anche Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Giorgio Mastrota con la figlia Natalia, Stefania Sandrelli e Mara Venier.