Incidente a luci rosse per Valeria Marini a L’Isola dei Famosi 2018: il vestito le si è strappato all’altezza del ‘lato B’. Puntuale l’intervento di Alessia Marcuzzi che con i fogli della scaletta del programma ha cercato di rimediare e nascondere il danno all’occhio della telecamera, ma la showgirl non se ne è preoccupata. Quest’ultima è, infatti, uscita di scena a testa alta mostrandosi al pubblico e ai telespettatori senza preoccupazioni. Anzi, facendosi una risata sopra.

‘Ma che me ne frega’ ha affermato Valeria Marini una volta strappatosi il vestito sul lato B. La showgirl ha ancora una volta divertito il pubblico di Canale 5 con un siparietto inaspettato e dallo sfondo ironico. Ospite del reality show, la Marini ha raccontato l’avventura in Honduras, rivelato i nuovi rapporti con Francesca Cipriani e divertito con uno strappo improvviso dell’attillato, corto e delicato vestito.

Valeria Marini e il vestito strappato a L’Isola dei Famosi 13

Seduta accanto a Daniele Bossari, Valeria Marini è stata ancora ospite de L’Isola dei Famosi 2018 dopo aver vissuto qualche giorno in Honduras a stretto contatto con i concorrenti.

Dopo aver rivelati quali atteggiamenti più di tutti l’hanno colpita e quali rapporti si sono instaurati nel corso della settimana, la Marini ha divertito il pubblico di Canale 5 con un simpatico incidente.

‘Alessia, non mi posso girare, mi si è rotto il vestito nel lato b. Guarda’, ha esclamato incredula Valeria Marini nel corso della diretta di martedì 27 marzo 2018.

Divertita la Marcuzzi si è subito precipitata alle spalle dell’ospite al fine di nascondere lo strappo alle telecamere, ma la showgirl non se ne è preoccupata più di tanto.

‘Nooo Valeria, non farlo vedere, esci dallo studio girata di spalle’ aveva urlato la conduttrice ‘preoccupata’, ma la Marini ha risposto: ‘Ma che me ne frega, ciao a tutti, baci stellari’.

Valeria Marini in lacrime per la sorpresa a Francesca Cipriani

Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi 13 in onda il 27 marzo 2018, Valeria Marini è stata presenza fissa in studio a seguito dell’esperienza vissuta in Honduras con i concorrenti del reality show.

Nonostante i rapporti altalenanti con Francesca Cipriani ed il battibecco avvenuto nella scorsa diretta, la showgirl si è commossa guardando la sorpresa fatta alla naufraga. Quest’ultima è, infatti, stata raggiunta sulle bianche spiagge dell’Honduras dal suo papà.

Le lacrime della Marini sono, dunque, state testimonianza del chiarimento avvenuto dall’altra parte del mondo.