In apertura della decima puntata de L’Isola 13 Alessia Marcuzzi ha salutato Fabrizio Frizzi ma, durante l’omaggio al conduttore, Filippo Nardi è stato ripreso mentre rideva. La polemica nei confronti dell’ex naufrago è stata immediata e, ospite di Mattino Cinque, Nardi ci ha tenuto a scusarsi con i telespettatori che sui social lo hanno appellato come un ‘cafone senza rispetto’.

In un momento così delicato come l’omaggio a Fabrizio Frizzi, mentre tutto il pubblico de L’Isola dei famosi 13 salutava con una standing ovation il conduttore, nessuno si sarebbe aspettato di vedere Filippo Nardi intrattenersi in una risata con Paola Di Benedetto. L’ex naufrago, però, travolto dagli insulti degli internauti, ci ha tenuto a scusarsi con quanti hanno frainteso il suo atteggiamento spiegando di non aver avuto alcuna intenzione di offendere, ma è stato semplicemente ripreso dalle telecamere in un momento di distrazione.

Le scuse di Filippo Nardi ai telespettatori

‘Per prima cosa voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Fabrizio Frizzi’ – ha esordito Filippo Nardi a Mattino Cinque – ‘In nessun modo, assolutamente, volevo offendere qualcuno’.

Così l’ex concorrente de L’Isola dei famosi 13 si è giustificato per quella risata che ha disgustato molti telespettatori di Canale 5.

‘Mi scuso con tutto il pubblico italiano’ – ha continuato – ‘So cosa vuol dire perdere un caro per cui mai e poi mai avrei riso in un momento così triste’.

Nardi, infatti, ha spiegato di essere distratto – ‘come spesso accade perché ho una capacità di concentrazione molto corta’ – tanto da non ricordare nemmeno i motivi per cui stava sorridendo con l’amica Paola Di Benedetto.

‘Non mi ricordo esattamente cosa stavo dicendo mi sono anche commosso poco dopo perché l’applauso è stato veramente lungo e caloroso’ – ha concluso.

Filippo Nardi, i tweet contro l’ex naufrago de L’Isola 13

In tanti, però, non hanno affatto apprezzato l’atteggiamento di Filippo Nardi e su Twitter sono stati numerosissimi gli internauti che lo hanno accusato di essere un ‘uomo di m****’ o una persona insensibile.

