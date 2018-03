Da Rai a Mediaset, tutte le trasmissioni hanno salutato Fabrizio Frizzi e, anche Alessia Marcuzzi, in apertura de L’Isola dei famosi 13, ha reso omaggio all’amico e collega prematuramente scomparso all’età di 60 anni per una emorragia cerebrale. Il ricordo del conduttore ha particolarmente commosso Mara Venier che è scoppiata in un pianto a dirotto.

Prima di dare il via alla decima puntata de L’Isola dei famosi 13, Alessia Marcuzzi ha chiesto al pubblico in studio e a quello da casa di salutare per l’ultima volta Fabrizio Frizzi con un grande applauso. Come accaduto negli ultimi giorni in tutte le trasmissioni tv Rai e Mediaset, tutti hanno reso omaggio al conduttore de L’Eredità con un pensiero, un messaggio, un elogio o un’intera puntata interamente dedicata a lui per dimostrare la stima e l’affetto nei confronti di un uomo di spettacolo, ma anche di una persona semplice e gentile che è entrata in punta di piedi nelle case di tutti gli italiani.

Isola 13, il pianto di Mara Venier per Fabrizio Frizzi

‘Chiedo un grande applauso, un minuto di raccoglimento per una persona tra le più gentili ed educate che io abbia mai conosciuto nella mia vita’ – così Alessia Marcuzzi ha ricordato Fabrizio Frizzi durante la puntata del 27 marzo 2018 de L’Isola 13 – ‘Ti salutiamo tutti’.

La conduttrice, poi, si è rivolta a Mara Venier, grande amica del conduttore Rai appena scomparso, che non è riuscita a trattenere le lacrime e ha preferito nascondere il viso alle telecamere.

Intanto, tutto il pubblico in studio si è alzato in piedi per ricordare Frizzi e con un grande applauso ha reso omaggio ad uno dei grandi professionisti della televisione italiana.

L’abbraccio tra Alessia Marcuzzi e Mara Venier

La partecipazione di Mara Venier alla decima puntata de L’Isola dei famosi 13 è stata caratterizzata da ‘tanta tristezza’, così come preannunciato dall’opinionista prima della diretta.

Con un post su Instagram, infatti, aveva scritto: ‘Stasera così ……con tanta tristezza nel cuore’, un chiaro riferimento alla scomparsa dell’amico Fabrizio Frizzi e ai particolari giorni di lutto che molti personaggi del mondo dello spettacolo stanno vivendo.

Il pianto commosso di Mara Venier durante il saluto in diretta tv di Alessia Marcuzzi ha testimoniato – ancora una volta – il grande legame che la univa al collega Rai e la conduttrice de L’Isola 13 non ha potuto far altro che raggiungerla e, con gli occhi bagnati, stringerla in un abbraccio consolatorio.