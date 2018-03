Non sono mancate le gaffe nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 13: Alessia Marcuzzi ha infatti svelato che Mara Venier aveva la gastroenterite, facendo storcere il naso all’opinionista. Al rientro da una pubblicità, la conduttrice ha così giustificato il silenzio e le continue uscite ed entrate dallo studio della Venier. A divertire nel corso della diretta anche lo strappo del vestito di Valeria Marini.

Alessia Marcuzzi ha chiesto un forte applauso per Mara Venier al pubblico de L’Isola dei Famosi 2018 ‘perché questa sera non sta bene, ha una forte gastroenterite’. Una gaffe che la conduttrice si è accorta di fare nel momento in cui ha pronunciato la prima frase. Ma non è finita qui, perché la Marcuzzi ha proseguito a spiegare il motivo del silenzio della collega, in disparte per tutta la prima parte della puntata.

Mara Vernier con la gastroenterite: la gaffe di Alessia Marcuzzi

‘Questa sera è storica Mara’, afferma Alessia Marcuzzi nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi 13 di martedì 27 marzo 2018, ‘Non sta bene da giorni per questo la vedete un po’ silenziosa’.

Mara Venier non ha subito preso bene le affermazioni della collega, che hanno fatto sorridere il pubblico ed i telespettatori da casa e, nonostante il suo viso sbigottito, la Marcuzzi ha continuato a parlarne.

‘Adesso, mentre dicevo del tuo problema mi sono resa conto che così ho fatto capire perché entravi e uscivi continuamente dallo studio. Per andare in bagno. Scusami Mara…’ si è poi così rivolta la conduttrice all’opinionista, fintamente divertita di fronte alle parole della Marcuzzi.

‘Dai, ma lo dovevi proprio dire?!’ ha poi sbottato la Venier.

Mara Venier in silenzio a L’Isola dei Famosi 2018

La puntata de L’Isola dei Famosi 13 del 27 marzo 2018 si è aperta con un inevitabile saluto a Fabrizio Frizzi e il ricordo di Alessia Marcuzzi ha fortemente commosso Mara Venier, grande amica del collega scomparso.

Incapace di trattenere il triste stato d’animo, l’opinionista è infatti scoppiata a piangere per poi rimanere in silenzio per buona parte della puntata.

In molti pensavano che la silenziosità di Mara Venier fosse dovuta dalla perdita del caro e gentile amico, ma le successive dichiarazioni di Alessia Marcuzzi avrebbero svelato un motivo inaspettato dell’umore dell’opinionista.

Ancora una volta, le critiche sul web non sono mancate.