Striscia la notizia continua ad indagare sul canna-gate de L’Isola dei famosi 13 e ha raggiunto Cecilia Capriotti per chiedere conferma su alcune frasi pronunciate da Francesco Monte in seguito alle accuse di Eva Henger. La ex naufraga ha ammesso che la ricostruzione del tg satirico di Canale sul caso che ha coinvolto il reality show targato Magnolia corrisponde a verità e nulla, dunque, può essere smentito.

Dopo aver esaminato al ‘var’ la discussione avvenuta tra Francesco Monte ed Eva Henger a L’Isola 13, Striscia la notizia ha intervistato Cecilia Capriotti sul canna-gate chiedendo alla showgirl se avesse sentito anche lei le dichiarazioni dell’ex tronista che avvalorerebbero la denuncia dell’ungherese. ‘Sono frasi vere perché le avevo già sentite durante la puntata’ – ha spiegato la Capriotti ai microfoni di Valerio Staffelli – ‘Non posso negare questo’. Le tesi del tg satirico di Antonio Ricci sull’uso di droghe leggere in Honduras, dunque, sono state nuovamente confermate da un’altra concorrente del programma: basterà questo a spingere la produzione del reality show a parlarne ancora?

Cecilia Capriotti: ‘Nessuno ha messo in dubbio Eva Henger’

‘Nessuno ha messo in dubbio quello che ha detto Eva Henger’ – ha continuato la Capriotti, giustificandosi – ‘Noi che non abbiamo visto, giustamente, abbiamo detto di non aver visto con i nostri occhi’.

Cecilia ha sottolineato, inoltre, di non considerare la ‘nemica’ di Francesco Monte una bugiarda confermando – seppur implicitamente – che la denuncia della Henger contro l’ex tronista sia fondata e veritiera.

Striscia la notizia sbugiarda Nadia Rinaldi

Striscia la notizia, inoltre, è tornata ad affrontare il canna-gate rendendo noto al pubblico di Canale 5 l’audio integrale che Nadia Rinaldi ha inviato ad Eva prima della partecipazione a Domenica Live in cui l’attrice romana ha spiegato di non aver mai visto Monte fumare marijuana.

Per dimostrare come il lavoro del tg satirico venga svolto in totale trasparenza e come i servizi vengano montati al fine di raccontare solo ed esclusivamente la verità dei fatti, Striscia ha sbugiardato la concorrente che aveva accusato il programma di aver mandato in onda solo stralci di conversazione.

Nonostante Nadia abbia smentito l’uso di droghe leggere su L’Isola 13 da parte di Francesco Monte, nel messaggio spedito a Eva si ascolta: ‘Fino all’ultimo a Staffelli gli ho detto: Eva non è una bugiarda! […] Anche se volessi dire la verità non mi crederebbe nessuno’.

La Rinaldi, tuttavia, ha manifestato l’intenzione di tenersi fuori dal canna-gate per motivi personali legati al processo giudiziario ancora in corso e, proprio per questo motivo, ha chiesto di rimanere fuori da ogni discussione legata all’argomento.

