L’inesorabile legge del contrappasso ha mietuto le sue vittime a L’Isola dei Famosi 2018: i ‘naufraghi’ superstiti, dopo aver sofferto la fame per settimane, si son visti offrire un ricco pranzo grazie a Valeria Marini. Peccato però che i loro stomaci, ormai abituati al vuoto pneumatico, non abbiano retto la grande quantità di cibo ingerito e alcuni concorrenti (praticamente tutti tranne l’inossidabile Nino ‘Gaspare’ Formicola e la stessa Marini) si siano sentiti male. Nulla di particolarmente grave, per carità, ma la prossima volta, se ci sarà una prossima volta, ci penseranno bene prima di ingozzarsi.

E pensare che la giornata era cominciata benissimo, con la prova vinta da una Valeria Marini in versione sirena che aveva permesso al gruppo dei naufraghi dell’Isola di conquistare l’ambitissimo ‘menù stellare’ composto da spaghetti saltati, hummus e pollo ruspante cotto a legna. Roba da leccarsi i baffi per un gruppo costretto da tanti giorni a nutrirsi di (poco) riso e cocchi…

Apparecchiata una tavola imbandita a Playa Sirena, i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018 hanno fatto onore al ricco pranzo mangiando fino all’ultima briciola, noncuranti neanche dell’annuncio di Valeria Marini che li ha avvisati di essere in partenza (solo Simone Barbato ha mostrato un po’ di disappunto). Francesca Cipriani, una che per ovvi motivi soffre la fame più di tutti, sembrava addirittura estasiata: ‘Il Paradiso lo immagino così, un’emozione indescrivibile’!

Tanta estasi l’avrebbe però pagata a breve, e con le anche gli altri. La prima a ‘cadere’ è stata Bianca Atzei, che ha avvisato i colleghi naufraghi di non riuscire a respirare: ‘E poi ho un cerchio alla testa, credo sia indigestione’. Anche Alessia Mancini ha accusato un malessere (‘Mi si sta annebbiando la vista’) e a quel punto Jonathan Kashanian ha compreso subito cosa stesse succedendo: ‘Ragazzi, stiamo tutti con il mal di stomaco, dobbiamo camminare e fare respiri lunghi’.

Come in Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie, i concorrenti sono capitolati uno dopo l’altro, compresa Francesca Cipriani che, come suo solito, ci ha messo quel pizzico di drammaticità in più: ‘Sto male, penso di morire, respiro molto male’.

Valeria Marini, ormai prossima alla partenza da L’Isola dei Famosi 2018, si è prodigata ad assistere i naufraghi indisposti, cercando di dargli qualche consiglio: ‘Francesca mettiti all’ombra e bevi un pochino d’acqua, fai un respiro’, ha detto alla ‘nemica’ Cipriani. Ma quest’ultima stava troppo male per ascoltarla: ‘Giuro che non mangio mai più, non voglio più mangiare in vita mia, rimango sull’Isola per sempre. Questa secondo me è stata una punizione’.

Come detto, solo Nino Formicola ha superato il pranzo senza danni e quasi se n’è dispiaciuto: ‘Io non so come dirvelo, ma sto benissimo’. Evidentemente ha uno stomaco di ferro.