E’ trascorsa solo una settimana dalla nascita di Leone e il neo papà Fedez gli ha dedicato uno splendido messaggio su Instagram. La vita del rapper e di Chiara Ferragni è completamente cambiata da quando il piccolo ‘Leoncino’ ha visto la luce presso la clinica Cedars-Sinai di Los Angeles e i loro profili social si sono riempiti di tenerissime immagini familiari.

Il rientro a casa, la prima uscita, la poppapa, la tutina fashion: Chiara Ferragni e Fedez hanno raccontato attraverso le immagini la prima settimana di vita di Leone e il neo papà ha descritto con un messaggio strappalacrime come la sua esistenza sia radicalmente cambiata dallo scorso 20 marzo 2018. E, nonostante molte foto postate su Instagram abbiano attirato le critiche – forse infondate – di numerosi haters, i like e i messaggi di gioia da parte dei fan sono stati di gran lunga superiori a dimostrazione che i ‘Ferragnez’ sono una delle coppie più amate – quanto invidiate – degli ultimi anni.

Fedez su Instagram: il messaggio per il figlio Leone

La nascita del primo figlio, dunque, ha portato una ventata di felicità e amore incondizionato a Chiara Ferragni e Fedez e, dopo una settimana dalla nascita di Leone, i due sembrano più innamorati che mai.

Sono state tante, negli ultimi giorni, le dichiarazioni di affetto della coppia nei confronti di Leone, ma la più commuovente – secondo alcuni – è quella che il rapper ha dedicato al figlio a distanza di sette giorni dalla sua nascita.

‘Mentre io dovrei insegnarti tutto della tua vita, tu mi hai insegnato cosa conta davvero nella mia vita’ – ha scritto Fedez allegando una tenera immagine che lo ritrae insieme a Leone.

‘Alla fine capisci che per alcuni anni ci educano i genitori, per il resto della nostra esistenza lo fanno i figli’ – ha concluso il cantante, ottenendo in pochissimo tempo più di 600mila like.

Fedez: ‘Leone potrà diventare presidente degli USA’

Intanto, proprio nella serata del 26 marzo 2018, è andata in onda la puntata di Emigratis in cui Pio e Amedeo hanno raggiunto Chiara Ferragni e Fedez nella loro abitazione americana svaligiandoli il guardaroba.

Nonostante la visita del duo comico sia avvenuta due mesi prima della nascita del piccolo Leone, il riferimento al figlio in arrivo è stato inevitabile e il rapper ha spiegato come mai abbiano scelto di farlo nascere in America.

‘Così potrà avere il doppio passaporto, quando viene qui sarà coperto dall’assicurazione, non dovrà fare il visto e poi un po’ anche per la privacy’ – ha detto Fedez, concludendo – ‘E poi se nasce qui può diventare presidente degli Stati Uniti’.

Insomma, le aspirazioni di papà Fedez per il figlio Leone sono davvero molto alte…ma nella vita, mai dire mai!

